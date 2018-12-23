Лукашенко выразил соболезнование президенту Индонезии

направил от себя лично и народа Беларуси соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близки погибших в результате цунами. Президент Беларуси Александр Лукашенкоот себя лично и народа Беларуси соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близки погибших в результате цунами.

Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива, разделяющего острова Суматра и Ява. Волна возникла вследствие извержения вулкана Анак Кракатау. Он возник на месте старого Кракатау, который разрушило катастрофическое извержение конца XIX века.





Погибшими числятся около двухсот человек, более семисот пострадали . Наиболее жутким кадром, облетевшим весь мир, стала видеозапись того, как цунами смывает концерт популярной индонезийской рок-группы , проходивший на пляже. Волна высотой один метр обрушилась на побережье в провинциях Бантен и Лампунг.. Наиболее жутким кадром, облетевшим весь мир, стала видеозапись того, как, проходивший на пляже.









"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", говорится в соболезновании.





Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и возвращения провинций на берегу Зондского пролива к нормальной жизни.