ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко выразил соболезнование президенту Индонезии

24.12.2018 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Оно связано с цунами, которое унесло около 200 жизней.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил от себя лично и народа Беларуси соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близки погибших в результате цунами.
 
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива, разделяющего острова Суматра и Ява. Волна возникла вследствие извержения вулкана Анак Кракатау. Он возник на месте старого Кракатау, который разрушило катастрофическое извержение конца XIX века.

Волна высотой один метр обрушилась на побережье в провинциях Бантен и Лампунг. Погибшими числятся около двухсот человек, более семисот пострадали. Наиболее жутким кадром, облетевшим весь мир, стала видеозапись того, как цунами смывает концерт популярной индонезийской рок-группы, проходивший на пляже.


"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", говорится в соболезновании.

Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и возвращения провинций на берегу Зондского пролива к нормальной жизни.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оно связано с цунами, которое унесло около 200 жизней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы заплатили 4 млн рублей единого налога за ведение деятельности без регистрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
24.12.2018
Двинская правда (Верхнедвинск)
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика