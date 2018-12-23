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Лукашенко выразил соболезнование президенту Индонезии
Оно связано с цунами, которое унесло около 200 жизней.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива, разделяющего острова Суматра и Ява. Волна возникла вследствие извержения вулкана Анак Кракатау. Он возник на месте старого Кракатау, который разрушило катастрофическое извержение конца XIX века.
Волна высотой один метр обрушилась на побережье в провинциях Бантен и Лампунг.
"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", говорится в соболезновании.
Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и возвращения провинций на берегу Зондского пролива к нормальной жизни.
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Оно связано с цунами, которое унесло около 200 жизней.
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