Беларусы заплатили 4 млн рублей единого налога за ведение деятельности без регистрации

34 тысячи беларусов воспользовались положениями указа президента «О регулировании деятельности физических лиц». Им в конце прошлого года был значительно расширен список видов деятельности, которые можно вести, уплачивая единый налог без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В частности беларусам разрешили на таких условиях продавать домашнюю выпечку, рубить дрова, выпасать скот, и даже сдавать посуточно квартиры или разрабатывать сайты.





СТВ заявила, что на 1 декабря правом вести деятельность без регистрации ИП воспользовалось 34 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом их число выросло на 70%. Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая в эфире телеканалазаявила, что на 1 декабря правом вести деятельность без регистрации ИП воспользовалось 34 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом их число выросло на 70%.









— Если говорить о суммах, поступивших в бюджет, то в текущем году поступило 4 миллиона белорусских рублей. Может быть, это немного, но надо понимать, что это физические лица. И в сопоставимых ценах размер увеличения составил 200 % практически, — сказала она.





По словам Эллы Селицкой, список видов деятельности, которые можно вести без регистрации, расширили в новом Налоговом кодексе. В него добавили нанесенение аквагрима на лицо, тело, упаковку сувенирную товаров.











