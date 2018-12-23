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Беларусы заплатили 4 млн рублей единого налога за ведение деятельности без регистрации

24.12.2018 08:20 — Разное | Партизан  
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Всего зарегистрировалось 34 тыс. плательщиков.

34 тысячи беларусов воспользовались положениями указа президента «О регулировании деятельности физических лиц». Им в конце прошлого года был значительно расширен список видов деятельности, которые можно вести, уплачивая единый налог без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
 
В частности беларусам разрешили на таких условиях продавать домашнюю выпечку, рубить дрова, выпасать скот, и даже сдавать посуточно квартиры или разрабатывать сайты.

Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая в эфире телеканала СТВ заявила, что на 1 декабря правом вести деятельность без регистрации ИП воспользовалось 34 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом их число выросло на 70%.


— Если говорить о суммах, поступивших в бюджет, то в текущем году поступило 4 миллиона белорусских рублей. Может быть, это немного, но надо понимать, что это физические лица. И в сопоставимых ценах размер увеличения составил 200 % практически, — сказала она.

По словам Эллы Селицкой, список видов деятельности, которые можно вести без регистрации, расширили в новом Налоговом кодексе. В него добавили нанесенение аквагрима на лицо, тело, упаковку сувенирную товаров.


 


 
 
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