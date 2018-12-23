Самый опасный зимний олимпийский вид спорта

Четыре сноубордиста стартуют одновременно на крутом склоне со сложным рельефом (насыпи, трамплины, брустверы). Здесь часты падения и столкновения на большой скорости.





В зимней Олимпиаде — 2010, проходившей в Ванкувере, приняли участие 2567 спортсменов. Из них 287, то есть примерно каждый десятый, получили травму. В каждом четвертом случае повреждение было настолько серьезным, что спортсменам пришлось прекратить тренировки и даже отказаться от участия в соревнованиях.





По данным, предоставленным врачами 82 олимпийских сборных, а также уполномоченными медицинскими центрами в Ванкувере и Уистлере, наиболее опасными видами оказались бобслей, хоккей с шайбой, шорт-трек, горные лыжи, фристайл и в особенности сноуборд-кросс. Последняя дисциплина была включена в программу зимних Игр в 2006 году.





В Ванкувере хуже всего пришлось женщинам: из 22 сноубордисток пострадали 16, тогда как среди мужчин — четверо из 35. Всего в этом виде травмы получили 35% олимпийцев. А самыми безопасными на Олимпиаде-2010 были признаны лыжи, сани, кёрлинг и могул: в каждом пострадало менее 5% участников.



