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Самый опасный зимний олимпийский вид спорта

24.12.2018 08:15 — Разное | Партизан  
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Спорт - жизнь! Спортсмены осознанно рискуют своим здоровьем ради заветной победы. Какой же зимний олимпийский вид спорта самый опасный?

Самый опасный зимний олимпийский вид спорта
Четыре сноубордиста стартуют одновременно на крутом склоне со сложным рельефом (насыпи, трамплины, брустверы). Здесь часты падения и столкновения на большой скорости. 

В зимней Олимпиаде — 2010, проходившей в Ванкувере, приняли участие 2567 спортсменов. Из них 287, то есть примерно каждый десятый, получили травму. В каждом четвертом случае повреждение было настолько серьезным, что спортсменам пришлось прекратить тренировки и даже отказаться от участия в соревнованиях. 

По данным, предоставленным врачами 82 олимпийских сборных, а также уполномоченными медицинскими центрами в Ванкувере и Уистлере, наиболее опасными видами оказались бобслей, хоккей с шайбой, шорт-трек, горные лыжи, фристайл и в особенности сноуборд-кросс. Последняя дисциплина была включена в программу зимних Игр в 2006 году. 

В Ванкувере хуже всего пришлось женщинам: из 22 сноубордисток пострадали 16, тогда как среди мужчин — четверо из 35. Всего в этом виде травмы получили 35% олимпийцев. А самыми безопасными на Олимпиаде-2010 были признаны лыжи, сани, кёрлинг и могул: в каждом пострадало менее 5% участников.


 
 
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Спорт - жизнь! Спортсмены осознанно рискуют своим здоровьем ради заветной победы. Какой же зимний олимпийский вид спорта самый опасный?
 
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