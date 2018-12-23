Министр здравоохранения рассказал, как будут работать врачи общей практики

"Прием у такого врача будет длиться дольше, но это не приведет к увеличению очередей", - уверен министр.





Он пояснил, что врач общей практики обладает не только знаниями, но и необходимым медицинским оборудованием для проведения первичного медицинского обследования.





Со временем, по словам министра, в помощь ему будет сформирована команда, в которую войдет не только медицинская сестра, но и помощник врача.





Характеризуя последнего, министр отметил, что "это достаточно грамотный специалист со средним медицинским образованием, который, в первую очередь, возьмет на себя работу с рядом рутинных вопросов, которые ранее решал врач".





"Все это, на мой взгляд, значительно улучшит имидж первичного звена здравоохранения и сделает первичную медицинскую помощь более доступной", - считает Валерий Малашко.





Он также заявил, что снятия барьеров между медицинским работником и пациентом, меняется "образ всей поликлиники".





В ближайшем будущем там появится открытая регистратура и колл-центры. По словам министра, это будет сделано для того, чтобы регистратор не отвлекался на телефонные звонки и на передачу вызовов врачу, а смог в первую очередь уделить внимание пациенту, который подошел к окну регистратуры.



