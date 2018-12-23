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Министр здравоохранения рассказал, как будут работать врачи общей практики
Врач общей практики к 2020 году будет обладать совершенно новыми и более широкими компетенциями, чтобы в более спокойной обстановке провести обследование больного, заявил в эфире телеканала
"Прием у такого врача будет длиться дольше, но это не приведет к увеличению очередей", - уверен министр.
Он пояснил, что врач общей практики обладает не только знаниями, но и необходимым медицинским оборудованием для проведения первичного медицинского обследования.
Со временем, по словам министра, в помощь ему будет сформирована команда, в которую войдет не только медицинская сестра, но и помощник врача.
Характеризуя последнего, министр отметил, что "это достаточно грамотный специалист со средним медицинским образованием, который, в первую очередь, возьмет на себя работу с рядом рутинных вопросов, которые ранее решал врач".
"Все это, на мой взгляд, значительно улучшит имидж первичного звена здравоохранения и сделает первичную медицинскую помощь более доступной", - считает Валерий Малашко.
Он также заявил, что снятия барьеров между медицинским работником и пациентом, меняется "образ всей поликлиники".
В ближайшем будущем там появится открытая регистратура и колл-центры. По словам министра, это будет сделано для того, чтобы регистратор не отвлекался на телефонные звонки и на передачу вызовов врачу, а смог в первую очередь уделить внимание пациенту, который подошел к окну регистратуры.
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Врач общей практики к 2020 году будет обладать совершенно новыми и более широкими компетенциями, чтобы в более спокойной обстановке провести обследование больного,...
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