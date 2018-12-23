Постпред Беларуси при НАТО: Нам надо искать пути взаимодействия

Александр Михневич. Скриншот эфира ОНТ/ youtube.com

«Если говорить в общем, мы только в начале пути выстраивания всеобъемлющих отношений с НАТО. И очень важно понимать, что НАТО — это не только военная структура. Это структура, которая имеет очень разветвленную сеть обучения и организации военного дела и все, что с этим связано. То есть НАТО — это некое большое меню, в котором каждая страна-партнер выбирает интересующие ее позиции. Сегодня наша задача — чтобы те пункты меню, которые устраивают Беларусь, мы могли получить к ним доступ. Ведь это и обучение иностранным языкам наших офицеров, и это организация военной службы — наилучшие достижения, и это знакомство с новейшими видами вооружения и так далее. Это структура, которая своего рода школа. И в этой школе неплохо бы поучиться всем», — рассказал Александр Михневич.





«Нам, может быть, надо искать какие-то пути и моменты взаимодействия. Не противостояния, а взаимодействия, взаимодействия между НАТО и ОДКБ по тем горячим вопросам, которые возникают, скажем, на периферии наших границ членов ОДКБ. Я имею в виду ту же проблему Афганистана









«Очень многое еще предстоит сделать. У нас нет совета Беларусь-НАТО. Но у нас есть хотя бы раз в год регулярные встречи, где мы очень откровенно обмениваемся мнениями, как Беларусь рассматривает НАТО, какие вопросы есть у стран-членов НАТО к Беларуси. У нас сегодня сняты ограничения, а это было реально, на контакты высокого уровня. И свидетельством тому является приезд высокопоставленных генералов НАТО в Беларусь на различные мероприятия», — отметил дипломат.





«Конечно, есть еще и ограничения. У нас, например, нет соглашения о безопасности. То есть не ко всем документам сегодня, которые издаются в НАТО, допускается Беларусь. Не ко всем, скажем так, тем пунктам меню, о которых я говорил, может быть допущена Беларусь. И это, мы считаем, надо преодолевать. Надо выходить на вступление… Хотя это соглашение подписано, но оно не ратифицировано со странами-членами НАТО. Надо выходить на этот процесс постепенно, аккуратно, и надо этот барьер тоже устранять. Он откроет совсем новые перспективы», — резюмировал Александр Михневич.