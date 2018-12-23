ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США считают реалистичной возможность новой агрессии РФ

24.12.2018 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Россия ищет повод для новой агрессии против Украины, вероятность которой реалистична. Об этом в интервью ТСН заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.



Он отметил, что Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину.

"И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы Россия на это решилась. Но тут случился инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого", - сказал Волкер.

При этом он отметил то тревожное обстоятельство, что РФ обвиняет Украину якобы в подготовке наступления в Донбассе.

"Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии", - заявил представитель США.

Он предположил, что, возможно, РФ таким образом хочет отвлечь внимание от агрессии в Керченском проливе.

"Хотелось бы думать, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень бдительными, должны следить за ситуацией и в идеале - избежать дальнейшей эскалации и агрессии", - сказал Волкер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия ищет повод для новой агрессии против Украины, вероятность которой реалистична. Об этом в интервью ТСН заявил спецпредставитель Госдепартамента США по...
 
Новости дня
Новости разные
 
The National Interest указал, где начнётся Третья мировая война
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
24.12.2018
Двинская правда (Верхнедвинск)
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика