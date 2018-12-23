США считают реалистичной возможность новой агрессии РФ









Он отметил, что Россия на протяжении длительного времени значительно усиливает свою военную мощь, окружая Украину.





"И у нее есть возможности начать агрессию. Мы бы оценили маловероятным, чтобы Россия на это решилась. Но тут случился инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого", - сказал Волкер.





При этом он отметил то тревожное обстоятельство, что РФ обвиняет Украину якобы в подготовке наступления в Донбассе.





"Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии", - заявил представитель США.





Он предположил, что, возможно, РФ таким образом хочет отвлечь внимание от агрессии в Керченском проливе.





"Хотелось бы думать, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень бдительными, должны следить за ситуацией и в идеале - избежать дальнейшей эскалации и агрессии", - сказал Волкер.