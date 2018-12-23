The National Interest указал, где начнётся Третья мировая война

Журналисты издания The National Interest назвали потенциальные места, где может начаться Третья мировая война. Это же, по их мнению, в будущем самые горячие точки планеты.





На первом месте идет Южно-Китайское море. Именно конфликт между США и Китаем кажется американцам наиболее вероятной причиной начала мирового конфликта. Помимо этого, упоминается, что сейчас США и Китай ведут торговое противостояние.









На втором месте идет Украина. Причиной тому стал инцидент в Керченском проливе с участием кораблей России и Украине, в ходе которого были арестованы заплывшие в российские территориальные воды катера ВМС Украины.





Третьим по важности стал район Персидского залива. Журналисты считают, что нестабильность на Ближнем Востоке может перекинуться ближе к Ирану и спровоцировать начало мировой войны, ведь Иран и так находится под сильными санкциями США.





На последнем месте – Корейский полуостров. Ситуация вокруг возможного возобновления работ по созданию ядерного оружия КНДР также способствует мировой напряженности.