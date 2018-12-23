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The National Interest указал, где начнётся Третья мировая война

24.12.2018 08:02 — Разное | Партизан  
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Главным противником США все равно остается Китай.



Представители известного американского журнала решили составить рейтинг угроз, которые могут привести к мировому конфликту. Лавры главного врага Вашингтона при этом достались не Москве и Пхеньяну, а Пекину.

Журналисты издания The National Interest назвали потенциальные места, где может начаться Третья мировая война. Это же, по их мнению, в будущем самые горячие точки планеты.

На первом месте идет Южно-Китайское море. Именно конфликт между США и Китаем кажется американцам наиболее вероятной причиной начала мирового конфликта. Помимо этого, упоминается, что сейчас США и Китай ведут торговое противостояние.


На втором месте идет Украина. Причиной тому стал инцидент в Керченском проливе с участием кораблей России и Украине, в ходе которого были арестованы заплывшие в российские территориальные воды катера ВМС Украины.

Третьим по важности стал район Персидского залива. Журналисты считают, что нестабильность на Ближнем Востоке может перекинуться ближе к Ирану и спровоцировать начало мировой войны, ведь Иран и так находится под сильными санкциями США.

На последнем месте – Корейский полуостров. Ситуация вокруг возможного возобновления работ по созданию ядерного оружия КНДР также способствует мировой напряженности.

 
 
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Главным противником США все равно остается Китай.
 
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