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Главный архитектор рассказал, какие перемены ждут Минск

24.12.2018 07:54 — Разное | Партизан  
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Архитектурные доминанты столицы должны быть увязаны в единое пространство с городской средой, заявил в эфире ОНТ председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучанович.

Создать единое пространство, по мнению главного архитектора Минска, можно при помощи фасадных решений, элементов благоустройства. У каждой крупной магистрали города должен быть собственный дизайн торшеров, заборов на разделительной полосе, поможет связать в единое пространство магистрали и цветочное оформление.

"Важно, чтобы сейчас появлялись объекты, именно связанные с духом белорусским, с белорусской архитектурой", - подчеркнул Лучанович.

Наряду с объектами, которые уже стали визитными карточками города, такими как музей Великой отечественной войны, появятся и другие, дополняющие ансамбль – так, напротив стелы, появится Национальный исторический музей, а на пересечении проспекта Победителей с улицей Орловской всесезонный лыжный манеж, где минчане смогут кататься на лыжах в любое время года, даже летом.

По словам главного архитектора, при планировании новых объектов строительства будет соблюдаться принцип соразмерности и соответствия единому облику окружающего пространства.


Одно из спорных мест белорусской столицы - ландшафтно-рекреационная зона на набережной Свислочи, возле гостиницы "Беларусь". На этот "лакомый кусок" было немало претендентов. Но предложенные проекты пока были отклонены.

"Главная наша задача — то, о чем говорил глава государства — не перегрузить эту территорию. Это ни в коем случае не жилая функция, не производственная. Вот в этом месте, где находилась бисквитная фабрика, мы, возможно, сделаем большой мощный конгресс-холл", - рассказал главный архитектор.

 
Теги: Минск
 
 
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Архитектурные доминанты столицы должны быть увязаны в единое пространство с городской средой, заявил в эфире ОНТ председатель комитета архитектуры и...
 
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