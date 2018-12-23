Главный архитектор рассказал, какие перемены ждут Минск

Создать единое пространство, по мнению главного архитектора Минска , можно при помощи фасадных решений, элементов благоустройства. У каждой крупной магистрали города должен быть собственный дизайн торшеров, заборов на разделительной полосе, поможет связать в единое пространство магистрали и цветочное оформление.





"Важно, чтобы сейчас появлялись объекты, именно связанные с духом белорусским, с белорусской архитектурой", - подчеркнул Лучанович.





Наряду с объектами, которые уже стали визитными карточками города, такими как музей Великой отечественной войны, появятся и другие, дополняющие ансамбль – так, напротив стелы, появится Национальный исторический музей, а на пересечении проспекта Победителей с улицей Орловской всесезонный лыжный манеж, где минчане смогут кататься на лыжах в любое время года, даже летом.





По словам главного архитектора, при планировании новых объектов строительства будет соблюдаться принцип соразмерности и соответствия единому облику окружающего пространства.









Одно из спорных мест белорусской столицы - ландшафтно-рекреационная зона на набережной Свислочи, возле гостиницы "Беларусь". На этот "лакомый кусок" было немало претендентов. Но предложенные проекты пока были отклонены.





"Главная наша задача — то, о чем говорил глава государства — не перегрузить эту территорию. Это ни в коем случае не жилая функция, не производственная. Вот в этом месте, где находилась бисквитная фабрика, мы, возможно, сделаем большой мощный конгресс-холл", - рассказал главный архитектор.