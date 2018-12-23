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«Мечтаю создать здесь фитоферму». (Не)бюджетный участок заслуженной артистки Беларуси Елены Сало
«Не понимаю людей, которые приобретают для себя огороды, или так называемые „дачи“. Для меня самое прекрасное, что вообще может существовать, — это деревня, большое пространство, а вокруг — поля, леса, речки!», — написала нам заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Беларуси Елена Сало. Свою историю она прислала на
— Магия существует! Я это поняла, когда поехала с моим хорошим другом, знаменитым поэтом Федором Ивановичем Боровым, в гости к его друзьям в Дятловский район, — вспоминает Елена то, с чего началась ее «дачная история». — Отдохнув, мы с дочерью решили обследовать окрестности, которые оказались невероятно живописными! Посреди леса была мощенная камнем дорога, а по бокам — заброшенные хаты. Крайняя изба почти не была видна за частоколом осин, а ее низенькая голубая дверь выходила прямо на дорогу. Не знаю, что со мной произошло тогда, но думаю, в этой хате жила колдунья, потому что я вдруг почувствовала: мне срочно нужен точно такой дом, такие леса и такие поля вокруг! Этой мыслью я болела несколько лет. Заразила ею и моих близких.
После долгих-долгих поисков, года через два, я остановилась на классической белорусской хатке недалеко от городского поселка Мир. Просто поняла: этот маленький дом — то, что подойдет для женщины с дочкой. Эта земля была заброшена шесть лет, но меня совершенно не испугало все то, что находилось вокруг. Да, приходилось делать очень много грязной работы. Но на сегодня этот дом у меня уже три года, и точно могу сказать: это одни из самых счастливых лет в моей жизни. Помню, в самом начале, когда земля была очищена, поняла: у меня нет никаких инструментов, чтобы работать на ней. И первым подарком моей мамы были красивые грабли с серой ручкой и желтой «головой», которые храню до сих пор.
Поверьте: пользу от того, что ты находишься на свежем воздухе, нельзя и сравнить с какой бы то ни было финансовой прибылью. Мой отец был родом из деревни, может быть, это и сыграло свою роль? Потому что возникшее несколько лет стремление приобрести хатку было непреодолимым! Могу похвастаться, что я уже свой человек в деревне. Называют меня местные жители или «певица», или исключительно по отчеству — «Алексеевна».
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Плодородная земля Гродненской области служит на пользу моей семье и всем окружающим. Я сама — ботаник-любитель, и у меня в планах — создать небольшую фитоферму, где можно выращивать лекарственные травы, чтобы делать мази, настойки, сиропы — для улучшения здоровья. Надо отметить, что многое земля дает нам абсолютно бесплатно. С радостью открыла для себя, что по всей деревне растет очень полезная черная бузина, цветы и ягоды которой я заготавливаю летом. Я оставляю в покое «сорняки» — лопухи и траву спорыш, потому что отношусь к этим растениям по-другому. Будущим летом собираюсь посадить паслен черный, делать из него варенье. Мама рассказывала, что в послевоенные годы для них, детей, не было лучше сладости, чем спелые, зрелые ягоды паслена. Также хочу посадить траву мыльнянку, чтобы попробовать, каким получается настоящее растительное мыло. О травах могу говорить долго: это одно из главных моих увлечений. Когда гуляем с дочерью по лесу, выкапываем интересные экземпляры и переносим на свой участок. Так, появились лекарственная ромашка и василек, который у нас не заготавливают, потому что поля обычно обрабатываются, а для лекарственных целей нужны чистые растения.
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Безусловно, я выращиваю и то, что нравится на вкус мне и моей семье. За эти три года поняла, что листовую капусту не стоит сажать в наших районах, потому что приходится бороться с нападками прожорливых гусениц, а вот капусту кольраби они прокусить не могут. Поэтому стала выращивать именно ее. И могу похвастаться огромным урожаем, который в свежем виде употребляем до сих пор.
Постепенно приобретаю знания, которые нигде не могла бы прибрести. А самое главное, что порадовало бы экологов, начинаю ценить земные богатства. Например, воду. Мы очень сильно расточаем этот природный ресурс в городе.
Часто можно слышать: лучше пойти на базар и купить то, что тебе нравится. Но это неправда! Походы на рынок вызывают исключительно разочарование. Например, на прилавке ты видишь что-то красивое, а дома оказывается, что тебе положили что-то мятое или подпорченное. В своем хозяйстве что-то не совсем кондиционное всегда можно пустить в переработку.
Деревня — настоящее поле чудес для тех, кто всегда жил в городе. Для таких, как я. Когда я впервые попала за новогодний стол нашей старосты в деревне, пребывала в легком шоке от увиденного изобилия. И даже не сразу поняла, что все это дает земля и труд на ней. В отличие от дачи, деревня дает больше отдачи. В прошлом году в связи с работой я не успела посадить у себя свеклу. Но староста, прореживая свои посадки этого чудного овоща, дала мне эти ростки — и в итоге к концу сезона я получила большой ящик свеклы. Это особенность деревни: люди охотно делятся с тобой всем. Планирую скоро посадить у себя «плантацию» съедобных каштанов. Их наверняка не будет ни у кого в деревне, а я с удовольствием поделюсь богатым урожаем. Такую новинку люди попробуют с интересом.
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Мы с дочкой получаем огромное удовольствие от ловли рыбы, от купания в речке, от общения, от прогулок по лесу, от сидения у костра. Мы видели вечерний полет бражника-хоботника, которого называют еще «белорусский колибри»! Это удивительная бабочка с хоботком! У нас перед забором растут цветы флоксов, и он подлетал к каждому цветку, садился и раскачивал его — чтобы вытащить побольше сладкого нектара. Это было потрясающее зрелище!
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Домики в деревне достаточно дешевые, их можно приобрести практически за бесценок (для городского жителя) — от 500 до 1.500 долларов. Весь свой участок вместе с 23 сотками земли, дом с электричеством, капитальным погребом, сараем, хлевом я приобрела за 1.200 долларов.
1.100 долларов пришлось заплатить за пробивание скважины на участке, поскольку колодец, к сожалению, высох. 4-метровая теплица стоила 460 руб.; песок для спортивной площадки и земля для теплицы — по 100 руб.; 100 руб. ушло на турник и брусья, которые мы сделали из б/у металла; 60 руб. — на обработку поля. Иногда приглашаю кого-нибудь из деревенских жителей помочь нарубить дрова или сделать какую-то сложную работу. Они много не берут, рублей 10 за 4 часа работы. Это большое подспорье, когда нет хозяина. 100 руб. еще ушло на укрепление фундамента дома.
Кроме расходов на проезд (на бензин руб. 20 в неделю), я, наверное, больше ни на что и не трачусь. Если не говорить об убытках, которые наносит сама природа. В этом году, например у меня разломались две старые сливы. Вместо них я пока посадила грушу и еще одну сливу. В следующем сезоне планирую больше засадить поле, потому что слишком много у меня интересов, да и много предлагают интересных саженцев, а климат все больше становится теплым, поэтому, думаю, все получится.
Похвалюсь: в этом году мне удалось вырастить люффу, или простым языком — мочалку. Посадила всего 2 семечка в теплицу — и получила 15 мочалок, которые раздарила друзьям, родным и оставила себе.
Но надо понять, что же приносит нам земля кроме огромной радости. За это лето получилось: три ящика редьки и репки; 17 10-литровых ведер картошки; 2 трехлитровые банки уже очищенной фасоли; помидоров — не подсчитать (был очень урожайный год!), собирала их ведрами и корзинами; много получилось баклажанов (закатала 2 литровые банки икры, а до недавнего времени ели их сырыми); 70 головок капусты кольраби; достаточно перцев; много клубники, малины и желтой земляники, а также спаржевой фасоли. Очень довольна, что у меня есть витамины на каждый день!
Думаю, земля может дать все, что необходимо. Даже посчитав все то, что я сейчас перечислила, это нельзя сравнить с той пользой, которую мы приобретаем. Занимаясь на свежем воздухе физкультурой (для чего мы и поставили турник и брусья, не торчать же все время крючком на грядках), в начале сезона я почувствовала, что у меня больше сил, чем обычно. Накануне Новый год — а мы в семье не болели.
Хотелось бы, чтобы и впредь это было так же. Потому что планирую посадить еще много полезных трав, растений и плодовых кустарников, которые можно будет перерабатывать на соки и варенье. И очень хочу посадить много-много грецких орехов!
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