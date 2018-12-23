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Детали меняют все. Показываем, как смена оттенка волос и укладки преобразила нашу читательницу

24.12.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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В нашем проекте «Парикмахерская-онлайн» мы спасаем волосы наших читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и наш парикмахер-стилист Елена Зуенок придет к вам на помощь.

— Моя цель в этом проекте — показать нашим женщинам простые правила и подсказать небольшие секреты ухода за своей прической.

Как я буду это делать? Задам много вопросов! Уверена: сама женщина всегда интуитивно знает и чувствует, каких изменений она хочет. Я лишь помогаю ей «достать» все это наружу и, конечно же, «выразить» с помощью своих профессиональных знаний и инструментов. Иногда требуется немало времени, чтобы решиться на перемены, но я хочу показать девушкам, что можно всегда оставаться собой, не бояться отличаться от других и транслировать свою индивидуальность, в том числе — и с помощью прически!

Героиню этого выпуска зовут Александра. На ее примере мы покажем, как без кардинальных перемен на голове, которые часто пугают девушек, добиться полного преображения. А еще продемонстрируем, что создание стильной и простой укладки для корпоративного вечера — дело, которое подвластно каждому (короче, не тратьтесь на салоны).

— При выборе цвета волос для Анастасии я руководствовалась ее цветотипом, которому действительно близка теплая гамма. Поэтому мы обошлись без смены цвета, но сделали его более ярким, теплым и добавили по длине волос светлые блики. И смотрите, как преобразилась наша героиня! Лицо стало более юным, свежим, открытым.

Ну а укладка, которую мы выбрали для Анастасии, подойдет каждой девушке, которая хочет стать звездой корпоратива: сейчас в тренде максимальная простота, легкость и расслабленность образа.

Как повторить укладку нашей героини:

  1. На подготовленные (чистые и сухие волосы) наносим спрей-термозащиту. Это обязательно! Спрей не только защищает волосы, но и придает им блеск, а также обеспечивает фиксацию локонов.
  2. Формируем локоны при помощи термощипцов.
  3. Для придания дополнительного прикорневого объема используем матовую пудру для волос. С этим продуктом очень легко переборщить, поэтому рекомендую нанести небольшое количество пудры на ладони, а затем равномерно распределить ее по прикорневой зоне. После опустите голову вниз и слегка взъерошьте волосы.
  4. Еще один незаменимый продукт для естественных локонов: соляной спрей. Он создает легкую и уместную в этом случае укладку. Кроме того, спрей придает плотность и объем тонким волосам, не склеивая их.
  5. Для усиления и фиксации объема можно использовать сухой лак. Лак стоит использовать после соляного спрея, это завершающий этап укладки.



Наша героиня осталась в восторге от нового образа:

— Правильные вещи случаются в правильное время. В моем случае лучшего момента для «Преображения» и быть не могло: в 2018 г. я сильно сменила круг общения, место жительства, вышла на новую работу и пошла на курсы вождения!

Я безумно благодарна всей команде прекрасных девушек: парикмахеру-стилисту, визажисту и фотографу. Мне подарили настоящий праздник и очень подбодрили.

Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить дорогих читательниц с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы грядущий год принес много положительных эмоций, смелых экспериментов, и незабываемых преображений.

Над выпуском работали:

 
 
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Мы подарили нашей читательнице прекрасный образ для корпоратива, а вам - инструктаж по повторению ее укладки.
 
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