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Детали меняют все. Показываем, как смена оттенка волос и укладки преобразила нашу читательницу
В нашем
Героиню этого выпуска зовут Александра. На ее примере мы покажем, как без кардинальных перемен на голове, которые часто пугают девушек, добиться полного преображения. А еще продемонстрируем, что создание стильной и простой укладки для корпоративного вечера — дело, которое подвластно каждому (короче, не тратьтесь на салоны).
— При выборе цвета волос для Анастасии я руководствовалась ее цветотипом, которому действительно близка теплая гамма. Поэтому мы обошлись без смены цвета, но сделали его более ярким, теплым и добавили по длине волос светлые блики. И смотрите, как преобразилась наша героиня! Лицо стало более юным, свежим, открытым.
Ну а укладка, которую мы выбрали для Анастасии, подойдет каждой девушке, которая хочет стать звездой корпоратива: сейчас в тренде максимальная простота, легкость и расслабленность образа.
Как повторить укладку нашей героини:
Наша героиня осталась в восторге от нового образа:
— Правильные вещи случаются в правильное время. В моем случае лучшего момента для «Преображения» и быть не могло: в 2018 г. я сильно сменила круг общения, место жительства, вышла на новую работу и пошла на курсы вождения!
Я безумно благодарна всей команде прекрасных девушек: парикмахеру-стилисту, визажисту и фотографу. Мне подарили настоящий праздник и очень подбодрили.
Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить дорогих читательниц с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы грядущий год принес много положительных эмоций, смелых экспериментов, и незабываемых преображений.
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Мы подарили нашей читательнице прекрасный образ для корпоратива, а вам - инструктаж по повторению ее укладки.
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