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Старое общежитие «Вистана» перестроят в жилой дом. Квартиры продадут на «вторичке»
Бывшее общежитие завода «Вистан» по Октябрьскому проезду, 8 продали на аукционе,
Двухэтажное кирпичное здание площадью 1470 кв. м с линиями электропередач, асфальтобетонной площадкой и канализационной сетью выставляли на аукцион впервые. Его купило за 156,1 тысячи рублей предприятие из Витебска.
Новый собственник намерен перестроить бывшее общежитие в многоквартирный жилой дом. Возможно, в нем станет больше этажей. Предполагается, что квартиры реализуют на вторичном рынке недвижимости,
Деньги от продажи здания поступят в республиканский бюджет, а за право аренды (около 56 тысяч рублей) — в казну Витебска.
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Возможно, в нем станет больше этажей. Предполагается, что квартиры реализуют на вторичном рынке недвижимости.
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