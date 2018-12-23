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Старое общежитие «Вистана» перестроят в жилой дом. Квартиры продадут на «вторичке»

24.12.2018 08:39 — Разное | Tut.by  
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Бывшее общежитие завода «Вистан» по Октябрьскому проезду, 8 продали на аукционе, сообщает комитет госимущества облисполкома.


Здание построили в 1951 году. Фото: fondgosim.vitebsk.by

Двухэтажное кирпичное здание площадью 1470 кв. м с линиями электропередач, асфальтобетонной площадкой и канализационной сетью выставляли на аукцион впервые. Его купило за 156,1 тысячи рублей предприятие из Витебска.

Новый собственник намерен перестроить бывшее общежитие в многоквартирный жилой дом. Возможно, в нем станет больше этажей. Предполагается, что квартиры реализуют на вторичном рынке недвижимости, пишут «Витьбичи».

Деньги от продажи здания поступят в республиканский бюджет, а за право аренды (около 56 тысяч рублей) — в казну Витебска.


Двор дома № 8 по Октябрьскому проезду. Фото: «Витебская энциклопедия»
 
Теги: Витебск
 
 
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Возможно, в нем станет больше этажей. Предполагается, что квартиры реализуют на вторичном рынке недвижимости.
 
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