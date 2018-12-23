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В права наследования можно вступать по закону и по завещанию

24.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как можно вступать в права наследования.
Светлана, г. Пинск.

Отвечает Ольга Назарова, нотариус Брестского нотариального округа:

В права наследования можно вступать по закону и по завещанию
— В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в права наследования можно вступать по закону и по завещанию.

Наследование по закону имеет место тогда, когда отсутствует завещание, либо если оно определяет судьбу не всего наследства.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Это наследники первой – четвертой очереди и наследники последующих очередей. К наследникам первой очереди относятся дети, супруги, родители умершего, а к наследникам второй очереди – полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя. Каждая последующая очередь имеет право претендовать на наследство умершего только в случае непринятия или отказа от него, при отсутствии наследников предыдущей очереди, а также их устранения от наследства.

Наследники каждой очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления.

Для получения наследства необходимо в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя направить в адрес нотариальной конторы (нотариального бюро) по последнему месту жительства умершего заявление о принятии наследства, подлинность подписи на котором должна быть засвидетельствована нотариусом, либо явиться туда лично. Если место жительства неизвестно – по месту нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – по месту нахождения основной части движимого имущества. Суд может установить место открытия наследства, если наследник не имеет другой возможности получить или восстановить документы, удостоверяющие данный факт. В случае, если умерший проживал постоянно за пределами нашей страны, но принадлежащее ему имущество зарегистрировано на территории Республики Беларусь, то наследникам необходимо обратиться за оформлением наследственных прав к нотариусу РБ по месту нахождения недвижимого имущества.

В соответствии со ст. 1038 Гражданского кодекса Республики Беларусь не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане , которые:

  • умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь;
  • путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства;
  • при наследовании по закону отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

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