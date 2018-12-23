Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как можно вступать в права наследования.

Светлана, г. Пинск.

Отвечает Ольга Назарова, нотариус Брестского нотариального округа:



— В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь в права наследования можно вступать по закону и по завещанию.

Наследование по закону имеет место тогда, когда отсутствует завещание, либо если оно определяет судьбу не всего наследства.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Это наследники первой – четвертой очереди и наследники последующих очередей. К наследникам первой очереди относятся дети, супруги, родители умершего, а к наследникам второй очереди – полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя. Каждая последующая очередь имеет право претендовать на наследство умершего только в случае непринятия или отказа от него, при отсутствии наследников предыдущей очереди, а также их устранения от наследства.

Наследники каждой очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления.

Для получения наследства необходимо в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя направить в адрес нотариальной конторы (нотариального бюро) по последнему месту жительства умершего заявление о принятии наследства, подлинность подписи на котором должна быть засвидетельствована нотариусом, либо явиться туда лично. Если место жительства неизвестно – по месту нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – по месту нахождения основной части движимого имущества. Суд может установить место открытия наследства, если наследник не имеет другой возможности получить или восстановить документы, удостоверяющие данный факт. В случае, если умерший проживал постоянно за пределами нашей страны, но принадлежащее ему имущество зарегистрировано на территории Республики Беларусь, то наследникам необходимо обратиться за оформлением наследственных прав к нотариусу РБ по месту нахождения недвижимого имущества.

В соответствии со ст. 1038 Гражданского кодекса Республики Беларусь не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане , которые: