Под Бешенковичами выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП

Как стало известно, 35-летний водитель автопоезда «Вольво» двигался по трассе М3 в сторону Витебска. Внезапно на проезжую часть выбежала собака. Чтобы избежать наезда на животное, мужчина применил экстренное торможение.

В это время за «Вольво» двигался еще один большегруз под управлением 30-летнего водителя. Он не успел среагировать на внезапную остановку впереди едущей машины и допустил столкновение.

По информации ГАИ Витебска и Витебской области, в результате аварии пострадал 30-летний водитель второго большегруза. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

В ГАИ призывают водителей соблюдать дистанцию до впереди едущих автомобилей, особенно в сложных погодных условиях. В ведомстве подчеркнули, что ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу более опасной для передвижения и требуют от водителей повышенного внимания и концентрации.