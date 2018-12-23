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Под Бешенковичами выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП

24.12.2018 14:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Бешенковичами выбежавшая на дорогу собака спровоцировала ДТП
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, 35-летний водитель автопоезда «Вольво» двигался по трассе М3 в сторону Витебска. Внезапно на проезжую часть выбежала собака. Чтобы избежать наезда на животное, мужчина применил экстренное торможение.

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В это время за «Вольво» двигался еще один большегруз под управлением 30-летнего водителя. Он не успел среагировать на внезапную остановку впереди едущей машины и допустил столкновение.

По информации ГАИ Витебска и Витебской области, в результате аварии пострадал 30-летний водитель второго большегруза. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

В ГАИ призывают водителей соблюдать дистанцию до впереди едущих автомобилей, особенно в сложных погодных условиях. В ведомстве подчеркнули, что ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу более опасной для передвижения и требуют от водителей повышенного внимания и концентрации.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел днем 23 декабря на 237 км автодороги М3 «Минск-Витебск».
 
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