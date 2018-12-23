Бонусы за «закупы», отделение без кассира и невозможность погасить некоторые кредиты в праздники. Новости банков

В Беларуси открылось банковское отделение без сотрудников. Из других банковских новостей — белорусы могут зарабатывать бонусы за «закупы» в Польше, а также получить возможность бесплатно проходить в бизнес-залы в Национальном аэропорту «Минск». FINANCE.TUT.BY составил подборку актуальных банковских новостей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Бонусы за «закупы» в Польше

Любители отправляться в Польшу «на закупы» с 15 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года могут получать специальные бонусы. Для этого нужно оплачивать покупки на сумму свыше 50 злотых в гипермаркетах Carrefour карточками Mastercard Белгазпромбанка. В таком случае можно получить сертификат стоимостью 25 злотых на следующие покупки.

Как бесплатно попасть в бизнес-зал минского аэропорта

Белгазпромбанк предлагает держателям элитных карточек Mastercard World Elite воспользоваться привилегией бесплатного доступа в бизнес-залы в Национальном аэропорту «Минск» без предъявления карт «Priority Pass».

Для этого нужно предъявить на входе в бизнес-зал премиальную карту Mastercard (World Elite Mastercard®) и посадочный талон. При этом можно бесплатно провести с собой в зал 1-го взрослого гостя и 2-х детей до 12 лет.

Некоторым клиентам Беларусбанка нужно заранее погасить платежи по кредитам

Из-за регламентных работ с 22.00 28 декабря до 12.00 2 января во всех каналах обслуживания «Беларусбанка, в том числе в подразделениях банка, будет отсутствовать возможность погашения кредитов физлиц, оформленных в ОПЕРУ Головного офиса, ЦБУ № 524, филиале № 527 и в ипотечном офисе. В банке рекомендуют заранее произвести оплату платежей по кредитам.

Появилось отделение банка без сотрудников

БПС-Сбербанк 22 декабря открыл отделение региональной сети, в котором нет привычных кассиров и консультантов, а все финансовые вопросы можно решить через многофункциональный киоск или терминал. Цифровой офис заработал в торговом центре «Полесье» в Кобрине на улице Николаева, 50.

Цифровой офис в корне отличается от классических отделений. В нем нет привычных касс и рабочих мест, а почти любую банковскую операцию можно совершить самостоятельно.

На первом этапе банковские работники все же будут рядом. Они предоставят консультацию по банковским продуктам и окажут помощь в настройке дистанционных сервисов. Как только люди привыкнут — цифровой офис начнет работать автономно. Личные консультации будут возможны по предварительной записи.

Банк вводит цифровой пересчет наличных

БПС-Сбербанк переходит на цифровой пересчет наличных. Это позволяет целиком разрешить ситуации, когда при обслуживании в кассе по ошибке что-то недодали или, наоборот, выдали лишнее.

«Цифровой пересчет денег позволяет в режиме реального времени наблюдать за процессом пересчета денег кассирами, а также обращаться к архиву по пересчету при разрешении спорных ситуаций. Кроме того, это ускорит процесс обработки денег кассирами и, соответственно, сократит время обслуживания клиентов. Новая технология существенно повысит качество обслуживания и увеличит производительность труда банковских работников», — отметила заместитель председателя правления банка Лилия Астапович.

Новый способ сводит к минимуму человеческий фактор. И он сильно отличается от сегодняшней практики, при которой кассир сам проверяет деньги и пересчитывает их с помощью счетной техники. Именно во время ручных и полуавтоматических операций могут возникать ошибки.

Теперь же кассиру достаточно положить купюры в лоток загрузки сортировщика. Машина одновременно пересчитает, проверит на подлинность и платёжность банкноты, направит информацию в режиме реального времени в специальную программу, а также продублирует запись в систему видеонаблюдения с сохранением на сервер Банка.

Статусбанк приостанавливает работу некоторых подразделений

Статусбанк с 29 декабря приостанавливает деятельность ЦБУ № 705 и кассы № 1 ЦБУ № 705, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2−235.

Читайте также:

В Беларуси увеличили беспошлинный порог на посылки из-за границы

Власти разрешили магазины Duty Free в аэропорту для въезжающих и беспошлинную торговлю в самолетах