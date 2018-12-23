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Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Москву

24.12.2018 14:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Развитие белорусско-российских отношений обсудят президенты двух стран. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 25 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Москву

Главы государств подведут итоги сотрудничества в уходящем году, а также обратятся к теме будущего взаимодействия. Особое внимание – развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализацию прежних договорённостей в интеграционных форматах.

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Новости Беларуси. Развитие белорусско-российских отношений обсудят президенты двух стран. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 25 декабря в...
 
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