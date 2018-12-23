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Опасаетесь поссориться с близкими в новогодние праздники? 10 способов избежать этого
Новости Великобритании. Британские социологи выяснили, что в рождественские и новогодние праздники в семьях присутствует сильное напряжение, вместо подобающего случаю радостного настроения.
Как
1. Не следует налегать на алкоголь.
Профессор Макморран из Университета Ноттингема напоминает, что хотя после бокала горячительного напитка человек может почувствовать себя спокойнее и расслабиться, алкоголь также снимает некие внутренние ограничители. Пьяный человек способен совершать поступки, не думая о последствиях, что может привести к конфликту.
Отсюда и рекомендация: если за праздничным столом напряжённая атмосфера, то лучше выпить что-нибудь безалкогольное.
2. Готовьте вместе.
Если все блюда к празднику будет готовить человек, который обычно занимается хозяйством по дому, то риск появления у него плохого настроения огромен. Если от вашего появления на кухне не взрываются пельмени и не бьются тарелки, то помогите вашему партнёру. А если есть дети – напрягите их тоже. Считается, что каким бы общим делом не занимались люди, это их сближает. Так что вместо плохого настроения у одного человека, будет хорошее настроение у всей семьи.
3. Определите, сколько можете потратить на подарки.
Во время праздников зачастую повышаются расходы, а вот бюджет нередко остаётся таким же. Нехватка денег может привести к серьёзному стрессу, поэтому лучше заранее обсудить с друзьями и близкими сумму, которая будет выделена на подарки. Иначе может возникнуть неловкая ситуация, когда один человек дарит ноутбук, а другой – игрушечный ноутбук.
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Если с бюджетом всё совсем плохо (или вы пока ещё вечно голодный студент), иногда спасает творческий подход. Можно сделать подарок самостоятельно. Если человек чем-то серьёзно увлекается и, например, виртуозно вырезает фигурки из дерева, то это впечатлит даже больше покупного подарка. Есть вариант подарить купон на один день домработника/домработницы в своём лице. В общем, нужно использовать фантазию.
4. Поблагодарите за подарок.
Даже если он не понравился. Порой могут подарить что-нибудь совершенно бесполезное, и вовсе не обязательно притворно восторгаться полотенцем с изображением героя из фильма. Нужно просто сказать «спасибо».
5. Поспите днём.
Всем известно, что недосып приводит к плохому настроению. Если человек устал, то будет полезно вздремнуть часок-другой, пока не набежали гости. Отказ от сна с мыслями о том, что потом будет сложно заснуть вечером, может привести к тому, что нервы не выдержат прямо во время праздника. Вероятно, лучше подольше покрутиться вечером в кровати, чем испортить себе и остальным настроение.
6. Сделайте что-нибудь хорошее.
Например, выгуляйте собаку, сходите в магазин вместо занятого домашними делами партнёра, вынесите мусор и так далее. Всё это несложно, но вполне может порадовать других людей. И питомца.
7. Постарайтесь быть терпеливым.
Почему вам захотелось выразить своё недовольство? На столе нет картошки? Вон там мешок с картофелем, почистите и приготовьте. По телевизору показывают ерунду? Выключите его, включите компьютер и смотрите, что захотите. Также рекомендуется избегать за столом острых тем, отложите обсуждение политики и лучших игроков футбольных команд на потом.
8. Глубоко вдохните.
Если всё валится из рук или имеется нестерпимое желание покричать на кого-нибудь, самое время сделать глубокий вдох и взять перерыв. Можно устроить себе прогулку, чтобы подышать свежим воздухом и расслабиться. Если у вас есть собственные способы быстро снять напряжение – замечательно, используйте их. Кому-то помогает горячая ванна. Кому-то достаточно надеть наушники, включить музыку, откинуться на спинку кресла и посидеть 15 минут, закрыв глаза. P.S. Вариант нескольких минут тишины и кружечки горячего какао тоже неплох.
9. Не относитесь к игре слишком серьёзно.
Иногда настольные и карточные игры могут стать прекрасным развлечением, но если делать ставки или иным способом подогревать соревновательный дух, всё может обернуться не лучшим образом. Если кто-либо из игроков не умеет проигрывать, то лучше игру даже не начинать.
10. Уважайте право людей быть грустными.
Не все люди в праздники хотят и могут быть счастливыми. Кто-то мог накануне потерять близкого человека, у кого-то серьёзные долги, кто-то может болеть. Согласно проведённому британской благотворительной организацией Samaritans исследованию, почти половина опрошенных чувствовала себя подавленной из-за необходимости быть в приподнятом настроении в праздники.
Иногда будет правильно попытаться поднять человеку настроение, но в некоторых случаях лучше просто оставить человека в покое и позволить ему самому справиться со своими проблемами.
Зимой 2018 года мы собрали семь роликов, которые помогут создать праздничное настроение.
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Новости Великобритании. Британские социологи выяснили, что в рождественские и новогодние праздники в семьях присутствует сильное напряжение, вместо подобающего...
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