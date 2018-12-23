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Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы заявили себя в Лигу чемпионов»

24.12.2018 18:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе волейбольная «Минчанка» провела первый домашний матч в Лиге чемпионов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы заявили себя в Лигу чемпионов»

Антураж дуэли – в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. На неделе волейбольная «Минчанка» провела первый домашний матч в Лиге чемпионов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Антураж дуэли –...
 
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