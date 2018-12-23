|
Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы заявили себя в Лигу чемпионов»
Новости Беларуси. На неделе волейбольная «Минчанка» провела первый домашний матч в Лиге чемпионов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе волейбольная «Минчанка» провела первый домашний матч в Лиге чемпионов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Антураж дуэли –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)