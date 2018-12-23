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Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»
Новости Беларуси. Конец года – это время, когда спортсмены могут немного расслабиться. Но некоторые даже свободное время проводят в любимом деле, сообщили в программе «Неделя спорта».
Речь идет о прыгунах в высоту. Они уже традиционно в предрождественское время встретились в столичном торговом центре и в расслабленном формате показали зрителям высокий класс.
Турнир необычный, но елки и огоньки не делают его менее серьезным. Здесь все те же медали и возможности для новых рекордов. Но атмосфера все-таки праздничная. Проявляется это даже в музыке: на коммерческих стартах такого типа спортсмен может сам подбирать саундтрек к своему прыжку. Павел Селиверстов, например, покоряет высоты под треки американского рэпера.
Павел Селиверстов, бронзовый призер чемпионата Европы в помещениях-2017:
А вот главная звезда этого турнира, да и легкой атлетики в целом, Мария Ласицкене выбрала задорную песню группы «На-На» «Фаина». И ведь не прогадала! Второй год подряд россиянка побеждает в Минске. И дважды это все те же 2 метра ровно.
А вот у мужчин был установлен новый рекорд – 2,30. Автор – Максим Недосеков. Победа на турнире вдохновила его на попытку обновить личный рекорд.
Заявленная высота в 2,34, похоже, была сюрпризом не только для зрителей, но и для самого Максима.
Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы-2018:
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
И если Ласицкене и Недосеков уже опытные прыгуны возле елки, то для некоторых спортсменов выступление на турнире стало приятным и неожиданным дебютом.
Яна Максимова, серебряный призер чемпионата Европы в помещениях-2013:
Дмитрий Демьянюк, победитель командного чемпионата Европы-2011:
Впечатления просто шикарные. Низкий поклон Белорусской федерации легкой атлетики за то, что они делают реально праздник.
И все же новогодняя атмосфера на соревнованиях чувствуется, поэтому мы не смогли не поинтересоваться: а что же загадают наши легкоатлеты в новогоднюю ночь?
Яна Максимова:
Максим Недосеков:
2018-й стал успешным для белорусской легкой атлетики: на чемпионате Европы наши спортсмены взяли семь медалей, и это лучший результат в истории страны. Таким выступлением команда значительно подняла планку, а это только раззадоривает покорять новые высоты.
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Новости Беларуси. Конец года – это время, когда спортсмены могут немного расслабиться. Но некоторые даже свободное время проводят в любимом деле, сообщили в...
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