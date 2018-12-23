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Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

24.12.2018 18:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Конец года – это время, когда спортсмены могут немного расслабиться. Но некоторые даже свободное время проводят в любимом деле, сообщили в программе «Неделя спорта».

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Речь идет о прыгунах в высоту. Они уже традиционно в предрождественское время встретились в столичном торговом центре и в расслабленном формате показали зрителям высокий класс.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Турнир необычный, но елки и огоньки не делают его менее серьезным. Здесь все те же медали и возможности для новых рекордов. Но атмосфера все-таки праздничная. Проявляется это даже в музыке: на коммерческих стартах такого типа спортсмен может сам подбирать саундтрек к своему прыжку. Павел Селиверстов, например, покоряет высоты под треки американского рэпера.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Павел Селиверстов, бронзовый призер чемпионата Европы в помещениях-2017:
Год назад я ее нашел. Я понял, что она помогает разозлиться, собраться, успокоиться. Она откидывает все мысли в сторону и просто помогает сфокусироваться на конкретной цели.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

А вот главная звезда этого турнира, да и легкой атлетики в целом, Мария Ласицкене выбрала задорную песню группы «На-На» «Фаина». И ведь не прогадала! Второй год подряд россиянка побеждает в Минске. И дважды это все те же 2 метра ровно.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

А вот у мужчин был установлен новый рекорд – 2,30. Автор – Максим Недосеков. Победа на турнире вдохновила его на попытку обновить личный рекорд.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Заявленная высота в 2,34, похоже, была сюрпризом не только для зрителей, но и для самого Максима.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы-2018:
Я надеялся, конечно, что будет борьба. Что где-то 2,28 будем сегодня прыгать. Я ехал и настраивался на эти высоты – 2,28-2,30, в этом районе. Конечно, 2,34 я не брал в расчет, потому что это тяжело, это начало сезона только.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Максим нас так порадовал! 2,30 в начале сезона – это очень хорошо. Я думаю, это будет лидер мирового рейтинга сегодня, нового сезона. А 2,34 насколько было рядом, что это уже очень серьезная заявка на сезон.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

И если Ласицкене и Недосеков уже опытные прыгуны возле елки, то для некоторых спортсменов выступление на турнире стало приятным и неожиданным дебютом.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Яна Максимова, серебряный призер чемпионата Европы в помещениях-2013:
Это в первый раз, поэтому я немножко переволновалась. Для меня это немножко непривычно, поэтому не получилось показать результат такой, как я хотела.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Дмитрий Демьянюк, победитель командного чемпионата Европы-2011:
Результат 2,20 – не тот результат, который хотелось бы показать. Но я в первый раз в жизни прыгал в декабре. Только вчера приехал с подготовки, с тренировочного сбора. Поэтому, в принципе, не самый худший вариант.

Впечатления просто шикарные. Низкий поклон Белорусской федерации легкой атлетики за то, что они делают реально праздник.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

И все же новогодняя атмосфера на соревнованиях чувствуется, поэтому мы не смогли не поинтересоваться: а что же загадают наши легкоатлеты в новогоднюю ночь?

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Яна Максимова:
У меня каждый год желания, связанные со спортом, потому что я отдала свою жизнь этому. И в эту ночь я буду тоже загадывать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

Максим Недосеков:
Желание? Я даже не знаю, какое желание, если честно. Чтобы родители были здоровы – это, наверное, самое главное.

Максим Недосеков о рождественском турнире в ТЦ: «Я надеялся, конечно, что будет борьба»

2018-й стал успешным для белорусской легкой атлетики: на чемпионате Европы наши спортсмены взяли семь медалей, и это лучший результат в истории страны. Таким выступлением команда значительно подняла планку, а это только раззадоривает покорять новые высоты.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Конец года – это время, когда спортсмены могут немного расслабиться. Но некоторые даже свободное время проводят в любимом деле, сообщили в...
 
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