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В России назвали главные события 2018 года

24.12.2018 19:20 — Разное | Ежедневник  
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В России назвали главные события 2018 года

ВЦИОМ провел опрос среди россиян и узнал, какие мировые события уходящего года они считают главными.

В тройку вошли чемпионат мира по футболу (так ответили 12% респондентов), события в Сирии (9%) и открытие Керченского моста (6%), сообщает РИА "Новости".

За ними следуют изменения в пенсионном законодательстве в России (5%), события на Украине и инцидент в Керченском проливе (по 3%).

Интересно, что главными событиями 2018 года в России также стали изменения в пенсионном законодательстве (мнение 24% опрошенных), чемпионат мира по футболу (13%) и открытие Керченского моста (8%). Также в рейтинг попали повышение НДС и рост цен на бензин (по 4%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел в декабре. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

 
 
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ВЦИОМ провел опрос среди россиян и узнал, какие мировые события уходящего года они считают главными.
 
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