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Лукашенко: Россия – ключевой партнер для Беларуси
24.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию своим ключевым партнером. Он считает, что всесторонние отношения двух стран имеют серьезное значение, они строятся на системной основе, сообщается на сайте информагентства
Он напомнил, что на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине были подписаны многие соглашения. Полгода назад были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящую пятилетку. По словам Лукашенко, был охвачен огромный спектр вопросов: макроэкономика, внешняя, бюджетная, промышленная политика, транспорт и миграция, культура и здравоохранение.
Тем временем пресс-служба белорусского лидера подтвердила его
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Белорусский лидер считает, что всесторонние отношения двух стран имеют серьезное значение, они строятся на системной и плановой основе.
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