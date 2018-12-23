ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Россия – ключевой партнер для Беларуси

24.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию своим ключевым партнером. Он считает, что всесторонние отношения двух стран имеют серьезное значение, они строятся на системной основе, сообщается на сайте информагентства БЕЛТА.

«Мы всегда особо отмечали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но и для России. Они строятся на системной и плановой основе», – сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества.

Он напомнил, что на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине были подписаны многие соглашения. Полгода назад были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящую пятилетку. По словам Лукашенко, был охвачен огромный спектр вопросов: макроэкономика, внешняя, бюджетная, промышленная политика, транспорт и миграция, культура и здравоохранение.

«По всем направлениям были составлены определенные планы. Мы приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, движемсяк формированию общего правового пространства Союзного государства», – заявил глава Беларуси.

Тем временем пресс-служба белорусского лидера подтвердила его рабочий визит в Россию 25 декабря. На переговорах в Москве с президентом Владимиром Путиным будут подведены итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году, рассмотрены актуальные задачи взаимодействия на ближайшее будущее. Особое внимание главы государств уделят развитию отношений в торгово-экономической сфере.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер считает, что всесторонние отношения двух стран имеют серьезное значение, они строятся на системной и плановой основе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечерние огни Горок – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика