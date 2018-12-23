Лукашенко: Россия – ключевой партнер для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию своим ключевым партнером. Он считает, что всесторонние отношения двух стран имеют серьезное значение, они строятся на системной основе, сообщается на сайте информагентства БЕЛТА .

«Мы всегда особо отмечали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но и для России. Они строятся на системной и плановой основе», – сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества.

Он напомнил, что на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине были подписаны многие соглашения. Полгода назад были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящую пятилетку. По словам Лукашенко, был охвачен огромный спектр вопросов: макроэкономика, внешняя, бюджетная, промышленная политика, транспорт и миграция, культура и здравоохранение.

«По всем направлениям были составлены определенные планы. Мы приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, движемсяк формированию общего правового пространства Союзного государства», – заявил глава Беларуси.