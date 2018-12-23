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Воздух на корабле уходил через дыру, которую в "Союзе" была просверлена изнутри

24.12.2018 19:17 — Разное | Партизан  
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Следователи опросили космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева по делу о появлении отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09".



Они рассказали, что, судя по всему, дыра была просверлена изнутри, пишет life.ru

— Отверстие — да, какое-то отверстие, просверлённое изнутри корабля, но когда оно появилось, ответят уже следственные органы, — приводит слова Прокопьева "Интерфакс".

При этом он призвал не верить слухам, что члены экспедиции конфликтовали во время нештатной операции. Прокопьев отметил, что все "очень здорово" взаимодействовали.

— Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться, — подытожил он.


Как уже сообщал Лайф, скандал вокруг дырявого космического корабля "Союз МС-09" разразился в августе. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор. Их цель — выяснить, кто и когда продырявил корабль. 11 декабря космонавты провели несколько часов за бортом МКС, пытаясь пролить свет на этот вопрос.




 
 
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Следователи опросили космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева по делу о появлении отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09".
 
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