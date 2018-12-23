Юрий Шевцов: Неприкосновенных здесь нет

Юрия Шевцова пропустят крупный форум — чемпионат мира в Дании и Германии, публикует pressball.by Для молодых игроков, которых в мужской гандбольной сборной Беларуси нынче большинство, эти ощущения совершенно новые. Для опытных — изрядно подзабытые. Как это: зима — и без топ-турнира с масштабной к нему подготовкой? Впервые за семь лет парнипропустят крупный форум — чемпионат мира в Дании и Германии, публикует





Заботы у них нынче совсем другие. Команда приходит в себя и готовится к апрельскому возобновлению евроотбора. Важной фазой этой работы станут два соревновательных вояжа. 26 и 28 декабря в спортзале "Духаил" в Дохе сборную Беларуси ждут два спарринга с командой Катара (начало обоих матчей — в 17.30). А с 3 по 5 января ей предстоит участие в мемориале Доминго Барсенаса в испанской Паленсии, где, помимо хозяев, выступят также сборные Польши и Саудовской Аравии. Накануне этих поездок корреспондент "ПБ" пообщался с главным тренером команды Юрием Шевцовым. И услышал много интересного и острого...













Непривычно готовить в эти дни команду только к товарищеским матчам?

Непривычно. А немножко позже станет больно. Будем с сожалением смотреть по телевизору чемпионат мира.





В связи с этим направленность работы как-то изменилась?

Мы развиваемся дальше. Целей не меняем. Основная задача — квалифицироваться на чемпионат Европы. Как вы знаете, мы неудачно стартовали в отборе, проиграли сборной Боснии матч, который не должны были проигрывать. В этом направлении и ведется работа. Чтобы выигрышные встречи не отдавать. Этой работы много. Но мы выполняем ее с удовольствием.









Все были удивлены, не увидев в списке вызванных на сбор Пуховского и Бабичева. Объясните, что за этим стоит.

Пуховский и Бабичев такие же игроки сборной, как и все остальные. И если гандболисты в течение года не выполняют свои функции и возложенные на них обязанности, лучше сделать паузу. Во время этой паузы игрокам необходимо хорошо подумать, нужна ли им сборная. И сборной следует хорошо подумать и посмотреть, действительно ли они нужны так, как все представляют. Вот и все. В этой сборной играют и будут играть лучшие. Я говорил, что команда станет другой. И неприкосновенных здесь нет.





В то же время в сборной появились Лукьянчук и Хмельков. Чем они заслужили ваше внимание?

Скажу вот что. Я работаю в Беларуси уже много лет. У нас есть связка, ведется совместная работа со СКА. Оттуда идет поставка игроков. За все время ни один другой белорусский клуб не поставил ни одного гандболиста в сборную. Повторяю: ни одного! Все игроки подготовлены институтом сборных. Слышу со всех сторон: клубы должны готовить. Пожалуйста. Дайте игрока! Нет. Есть хороший отбор, но для сборной мы сами воспитали и Кулеша, и Королька. Точно так же воспитываем и Алехина, и Хмелькова. Он был и на прошлом сборе.





Идет работа, которая долго проводилась и раньше. К сожалению, у нас не так много времени. Раньше были десятидневные сборы, вырастало больше игроков. А сейчас мы ограничены. Раз отсутствует Бабичев, открываются место и возможность для другого гандболиста. Пуховский и Бабичев ведь не играли уже с финнами. И у нас есть кем их заменить. Мне команда в том матче понравилась. Не увидел, что их не было на площадке. Вот вызвали Лукьянчука. Знаем его характер. Посмотрим, как он развивался в Финляндии, пока мы его не видели.





Болельщики в этом месте могут возразить: почему Лукьянчук, а не, скажем, Шумак?

Наверное, один раз мне нужно сказать. Потому что все спрашивают. Когда Шумаку был 21 год и я брал его на эти десятидневные сборы, все постоянно говорили: наверное, это сын Шевцова. Зачем он его берет? 22 декабря ему будет тридцать. Я долго наблюдаю за Шумаком и хочу его снова взять. Но этот игрок во всех элементах показывает восемьдесят процентов. В нападении, в защите, в борьбе, в характере... Я жду, и довольно долго, когда где-нибудь будет сто. Уже даже он сам сказал, что никаких разногласий у нас нет. И столько, сколько я сделал для Шумака... Мы в очень хороших отношениях. Но есть отношения личные, а есть — профессиональные.





Изначально в списке вызванных был вратарь Потоцкий. Почему его не оказалось на сборе?

Он у нас остается. И в дальнейшем мы его ждем. Но у Потоцкого всегда возникают какие-то неожиданные проблемы. Я их не буду сейчас озвучивать. Нам сообщили, что у него не получится приехать. Мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Принимаем как факт.





Кто еще, кроме Потоцкого, не поедет в Катар и Испанию?

Пока не знаем. У нас есть некоторые проблемы. Трудности с левшами. У Алехина ангина. Надо его кем-то заменить. Разговариваем со многими игроками. Возможно, в состав попадут и те, кого нет в списках.





Игра СКА в недавнем матче против БГК произвела на вас удручающее впечатление?

Скажем так: игра СКА мне не понравилась. Довольно просто брестчане разобрались. Но если поднимать этот вопрос, думаю, любой специалист скажет: в нынешнем сезоне у команды нет вообще никаких шансов занять первое место. Нужно посмотреть, какой состав у Папруги, оценить, какие гандболисты ушли. Плюс по ходу сезона покинул команду Донцов, получил травму Рудь, Алехина не было... Учитывая, какие игроки находились на площадке, думаю, те же специалисты не удивляются, что получилась такая игра. А вот гандбол Бреста понравился тактической грамотностью. Никуленкова и Бохана мало, чтобы играть с БГК.









Дмитрий Никуленков в матче против БГК им. Мешкова





После череды поражений мешковцев в Лиге чемпионов в Беларуси много сомнений в правильности методов Маноло Каденаса. Вы по-прежнему уверены, что все он делает верно?

Можно применить такое сравнение. Если гонщика Формулы-1 Хэмилтона посадить в такси, он будет только таксистом. И никак не гонщиком Формулы-1. Чтобы сделать то, что он хочет, Каденасу нужен материал. Он очень хороший, грамотный тренер. Но у него сейчас нет болида Формулы-1, на котором он мог бы ехать. А есть средние игроки, которые не могут выполнить поставленную задачу. Для них она слишком высока. Поэтому и такая ситуация. Самая большая ошибка Каденаса, думаю, в том, что он не учел, с кем ему работать. Когда принимаешь команду, нужно всегда знать: можешь ты исполнить задуманное с имеющимися игроками или нет? А в остальном он хороший тренер и работает в правильном направлении.





Вас беспокоит карьерная ситуация, в которую попал в Румынии Солдатенко? У него совсем мало практики.

Меня беспокоят ситуации, в которых оказались и другие наши игроки. В таком же положении и Карвацкий. На это всегда отвечаю так: инициатива должна исходить от тех, кто находится в этих ситуациях. Прежде всего они сами должны на них влиять. Солдатенко и Карвацкому мы можем только помочь. В прошлом году меня беспокоили и позиции Мацкевича. Тогда в БГК играли и Пешич, и Миятович.









Месяц назад вы говорили, что ждете окончания этого плохого года для сборной. Что надо сделать, чтобы следующий получился хорошим?

Мы этим уже занимаемся. Когда я говорю, что команда будет другой, меня неправильно понимают. Почему-то думают, что я начну разбрасываться игроками. У нас их не так много, чтобы это делать. Но мы работаем над тем, чтобы команда изменилась. У нас сейчас идет очередная перестройка. Нужны те гандболисты, которые хотят играть за сборную, которые, надевая майку команды, понимают, что выступают за свою страну и на них смотрят много болельщиков.



