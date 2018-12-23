2018 год: самые впечатляющие архитектурные проекты со всего мира

1. Кампус Сколтеха по проекту бюро Herzog & de Meuron в Москве









Архитекторы бюро Herzog & de Meuron предложили инновационному хабу «Сколково» свой проект еще в 2012 году. Их задачей было создать релевантный концепции «Сколково» квартал, центром которого является Институт науки и технологий Сколтех. Он стал одним из пяти кварталов, предусмотренных градостроительным планом «Сколково», каждый из которых спроектирован разными архитекторами и предназначен для разных целей.





Здание состоит из трех колец, заполненных прямоугольными блоками, - Восточного кольца, Агоры и Западного кольца. Такая конструкция подчеркивает центральную роль строения в этом районе «Сколково».





2. Отель Morpheus по проекту Zaha Hadid Architects









15 июня в Макао открылся флагманский отель Morpheus, спроектированный архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Morpheus - это пятая башня игорно-гостиничного комплекса City of Dreams. Разработка проекта началась в 2012 году, еще при жизни Захи Хадид. Архитектор лично принимала участие в работе.





3. Штаб-квартира Amorepacific по проекту Дэвида Чипперфилда









Новое современное здание по проекту David Chipperfield Architects расположилось на территории, которая принадлежала компании еще начиная с 1956 года. В деловом районе Сеула 30-этажное сооружение выделяется сразу. В его монолитной структуре есть несколько отверстий, почти как в проекте отеля Morpheus от З.Хадид. Только здесь они имеют четкую форму, подчеркивающую строгость и официальность офисной постройки.





4. Гавань в Орхусе по проекту бюро Бьярке Ингельса









Архитектурное бюро Бьярке Ингельса BIG построило масштабную гавань в датском городе Орхус. Рассчитанная на 650 отдыхающих, она стала самой крупной в мире гаванью с морской водой. Комплекс выглядит как большой искусственный остров у побережья Орхуса - там расположились плавательные сооружения для взрослых и детей: 50-метровый бассейн и бассейн для дайвинга, две сауны, а также неглубокая заводь для малышей.





5. Штаб-квартира компании Kirk Kapital по проекту Олафура Элиассона









В июне в небольшом городке Вайле в Дании открылась новая штаб-квартира инвестиционной компании Kirk Kapital. Здание стало первым архитектурным проектом Олафура Элиассона. Оно расположилось прямо на воде и выглядит как форт, в который можно попасть только через небольшой пешеходный мостик над водой.





6. Мост с опорами в виде рук во Вьетнаме









Во Вьетнаме весной открылся необычный мост, где в качестве опор выступают гигантские руки. Эта достопримечательность мгновенно стала одной из самых популярных в стране, а фотографии сюрреалистичного строения появились в соцсетях всех туристов курорта Ba Na Hills и мировых новостях.





7. Штаб-квартира Shenzhen Energy по проекту бюро BIG









Здание расположилось в деловом центре города Шэньчжэнь. Необычный дизайн выделяет высотку среди остальных построек - местные жители уже прозвали его «плиссированный» небоскреб. Фасад действительно словно покрыт множеством складок, но сделано это вовсе не из-за красоты. Подобная конструкция позволяет отражать часть прямых солнечных лучей, поддерживая таким образом оптимальную температуру в офисах. Это также позволяет экономить энергию в здании, что важно для Shenzhen Energy.





8. Новый кампус Facebook по проекту Фрэнка Гери









В штаб-квартире Facebook в Силиконовой долине открылся новый кампус, спроектированный архитектором Фрэнком Гери. Здание под названием MPK 21 построили менее чем за 18 месяцев и создали на его крыше настоящий сад с деревьями и прогулочными дорожками.





9. Катарская национальная библиотека по проекту бюро OMA









Катарская национальная библиотека спроектирована как одна большая комната, выступающая одновременно и книгохранилищем, и читальным залом. Края здания приподнимаются от земли, образуя «крылья», в которых и располагаются книги. Снаружи здание напоминает белый космический корабль, ненадолго приземлившийся на нашу планету.





10. Бетонная церковь по проекту Алваро Сизы Виейры в Бретани









Португальский архитектор Алваро Сиза Виейра построил белую бетонную церковь в Сен-Жак-де-ла-Ланд, пригороде французского города Ренн. Это первая церковь, возведенная в Бретани в XXI веке. В Сен-Жак-де-ла-Ланд живет всего 10 тысяч человек, и дома здесь сделаны преимущественно из бетона. Поэтому архитектор, опираясь на общий городской ландшафт, и выбрал белый бетон основным материалом для строительства здания.







