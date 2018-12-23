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2018 год: самые впечатляющие архитектурные проекты со всего мира

24.12.2018 18:30 — Разное | Партизан  
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Представляем подборку самых впечатляющих архитектурных проектов со всего мира, предназначенных для разных целей.

2018 год: самые впечатляющие архитектурные проекты со всего мира
1. Кампус Сколтеха по проекту бюро Herzog & de Meuron в Москве


Архитекторы бюро Herzog & de Meuron предложили инновационному хабу «Сколково» свой проект еще в 2012 году. Их задачей было создать релевантный концепции «Сколково» квартал, центром которого является Институт науки и технологий Сколтех. Он стал одним из пяти кварталов, предусмотренных градостроительным планом «Сколково», каждый из которых спроектирован разными архитекторами и предназначен для разных целей.

Здание состоит из трех колец, заполненных прямоугольными блоками, - Восточного кольца, Агоры и Западного кольца. Такая конструкция подчеркивает центральную роль строения в этом районе «Сколково».

2. Отель Morpheus по проекту Zaha Hadid Architects


15 июня в Макао открылся флагманский отель Morpheus, спроектированный архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Morpheus - это пятая башня игорно-гостиничного комплекса City of Dreams. Разработка проекта началась в 2012 году, еще при жизни Захи Хадид. Архитектор лично принимала участие в работе.

3. Штаб-квартира Amorepacific по проекту Дэвида Чипперфилда


Новое современное здание по проекту David Chipperfield Architects расположилось на территории, которая принадлежала компании еще начиная с 1956 года. В деловом районе Сеула 30-этажное сооружение выделяется сразу. В его монолитной структуре есть несколько отверстий, почти как в проекте отеля Morpheus от З.Хадид. Только здесь они имеют четкую форму, подчеркивающую строгость и официальность офисной постройки.

4. Гавань в Орхусе по проекту бюро Бьярке Ингельса


Архитектурное бюро Бьярке Ингельса BIG построило масштабную гавань в датском городе Орхус. Рассчитанная на 650 отдыхающих, она стала самой крупной в мире гаванью с морской водой. Комплекс выглядит как большой искусственный остров у побережья Орхуса - там расположились плавательные сооружения для взрослых и детей: 50-метровый бассейн и бассейн для дайвинга, две сауны, а также неглубокая заводь для малышей.

5. Штаб-квартира компании Kirk Kapital по проекту Олафура Элиассона


В июне в небольшом городке Вайле в Дании открылась новая штаб-квартира инвестиционной компании Kirk Kapital. Здание стало первым архитектурным проектом Олафура Элиассона. Оно расположилось прямо на воде и выглядит как форт, в который можно попасть только через небольшой пешеходный мостик над водой.

6. Мост с опорами в виде рук во Вьетнаме

 

Во Вьетнаме весной открылся необычный мост, где в качестве опор выступают гигантские руки. Эта достопримечательность мгновенно стала одной из самых популярных в стране, а фотографии сюрреалистичного строения появились в соцсетях всех туристов курорта Ba Na Hills и мировых новостях.

7. Штаб-квартира Shenzhen Energy по проекту бюро BIG


Здание расположилось в деловом центре города Шэньчжэнь. Необычный дизайн выделяет высотку среди остальных построек - местные жители уже прозвали его «плиссированный» небоскреб. Фасад действительно словно покрыт множеством складок, но сделано это вовсе не из-за красоты. Подобная конструкция позволяет отражать часть прямых солнечных лучей, поддерживая таким образом оптимальную температуру в офисах. Это также позволяет экономить энергию в здании, что важно для Shenzhen Energy.

8. Новый кампус Facebook по проекту Фрэнка Гери


В штаб-квартире Facebook в Силиконовой долине открылся новый кампус, спроектированный архитектором Фрэнком Гери. Здание под названием MPK 21 построили менее чем за 18 месяцев и создали на его крыше настоящий сад с деревьями и прогулочными дорожками.

9. Катарская национальная библиотека по проекту бюро OMA


Катарская национальная библиотека спроектирована как одна большая комната, выступающая одновременно и книгохранилищем, и читальным залом. Края здания приподнимаются от земли, образуя «крылья», в которых и располагаются книги. Снаружи здание напоминает белый космический корабль, ненадолго приземлившийся на нашу планету.

10. Бетонная церковь по проекту Алваро Сизы Виейры в Бретани


Португальский архитектор Алваро Сиза Виейра построил белую бетонную церковь в Сен-Жак-де-ла-Ланд, пригороде французского города Ренн. Это первая церковь, возведенная в Бретани в XXI веке. В Сен-Жак-де-ла-Ланд живет всего 10 тысяч человек, и дома здесь сделаны преимущественно из бетона. Поэтому архитектор, опираясь на общий городской ландшафт, и выбрал белый бетон основным материалом для строительства здания.


 
 
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Представляем подборку самых впечатляющих архитектурных проектов со всего мира, предназначенных для разных целей.
 
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