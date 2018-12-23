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Лукашенко рассказал об отказе считать Беларусь братским России государством

24.12.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение как для Беларуси, так и для России, однако в Москве уже не воспринимают соседнюю страну как братское государство.

С таким заявлением в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко указал, что Москва является ключевым партнером для Минска. «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — добавил он.

Также президент республики напомнил, что в Минске всегда подчеркивали значимость взаимодействия между странами. «Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — объяснил Лукашенко.

Одновременно с этим Лукашенко указал, что в 2018 году стороны планировали решить проблему с ценами на газ и с компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в России. Глава государства заявил, что Москва не пошла навстречу Минску. «И наша часть делегации, и российская должны будут завтра на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — затронул Лукашенко тему своего грядущего визита в российскую столицу.

Согласно сообщению белорусского информационного агентства БЕЛТА, 25 декабря Путин и Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.


 
Теги: Минск
 
 
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Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение как для Беларуси, так и для России, однако в Москве уже не воспринимают соседнюю страну как братское...
 
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