Лукашенко рассказал об отказе считать Беларусь братским России государством

передает пресс-служба белорусского лидера. С таким заявлением в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией выступил президент Беларуси Александр Лукашенко,пресс-служба белорусского лидера.





Лукашенко указал, что Москва является ключевым партнером для Минска . «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — добавил он.





Также президент республики напомнил, что в Минске всегда подчеркивали значимость взаимодействия между странами. «Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — объяснил Лукашенко.





Одновременно с этим Лукашенко указал, что в 2018 году стороны планировали решить проблему с ценами на газ и с компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в России. Глава государства заявил, что Москва не пошла навстречу Минску. «И наша часть делегации, и российская должны будут завтра на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — затронул Лукашенко тему своего грядущего визита в российскую столицу.









Согласно сообщению белорусского информационного агентства БЕЛТА, 25 декабря Путин и Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.



