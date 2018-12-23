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Путин распорядился подписать протоколы, касающиеся деятельности ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании протоколов о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности и в сам договор.
Соответствующие распоряжения главы государства размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о Третьем протоколе о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года и Втором протоколе о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.
МИД России разрешено в ходе переговоров о подписании указанных протоколов вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.
В распоряжении сочтено целесообразным осуществить подписание протоколов на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее в декабре правительство одобрило и представило президенту проект Третьего протокола о внесении изменений в устав ОДКБ, касающихся наблюдателей и партнеров организации.
В проекте определяются критерии и порядок предоставления заинтересованным государствам статуса наблюдателя и партнера ОДКБ.
Еще одним постановлением правительство одобрило и представило президенту для подписания Второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности, предусматривающий, что в состав Совета коллективной безопасности могут входить не только главы государств-членов ОДКБ, но и главы их правительств.
В 2018 году Армения, входящая в ОДКБ, поменяла форму правления от президентской к парламентской, и вся полнота власти теперь сосредоточена в руках премьер-министра.
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Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании протоколов о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной...
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