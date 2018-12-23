Известная актриса публично унизила Бузову



Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ

Все началось с того, что актрисаразместила пост в социальных сетях, в котором рассказала, что очень устала от работы и нашла время для отдыха.– поделилась она.Певица, которая хорошо общается с Рудовой, отправила ей ответ. Она заявила, что тоже мечтает об отдыхе, и похвалила Наталью за то, что она смогла найти время, чтобы восстановить свои силы. Актрисанаписала комментарий под сообщением звезды, в котором посоветовала ей посетить этот оздоровительный центр.с иронией отметила она. Бузова пока никак не прокомментировала это сообщение, а вскоре пост Самбурской был удален.Это уже не первый раз, когда Настасья пытается вступить в конфликт с популярной персоной. Ранее она раскритиковала Анастасию Волочкову, которая в гневе ударила чужую собаку, когда узнала, что с ее больным отцом плохо обращается новая гражданская жена. Самбурская считает, что балерина должна перестать рассказывать россиянам о своей личной жизни.