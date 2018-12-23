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Известная актриса публично унизила Бузову

24.12.2018 20:20 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Известная актриса Настасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу "Дом-2" в комментариях в Instagram. По мнению звезды сериала "Универ. Новая общага", Ольга Бузова совсем не умеет петь.

Все началось с того, что актриса Наталья Рудова разместила пост в социальных сетях, в котором рассказала, что очень устала от работы и нашла время для отдыха. "Тайм-аут. Мне просто было это необходимо. Мне нужно было перезапустить свой организм, позволить ему немного расслабиться, и не только телу, но и голове. Спасибо Австрийскому центру здоровья за эту возможность перезагрузиться. Можно выдыхать. Еще недельку нужно очень хорошо поработать, и улетать красивой, стройной и счастливой в отпуск", – поделилась она.

Певица Ольга Бузова, которая хорошо общается с Рудовой, отправила ей ответ. Она заявила, что тоже мечтает об отдыхе, и похвалила Наталью за то, что она смогла найти время, чтобы восстановить свои силы. Актриса Настасья Самбурская написала комментарий под сообщением звезды, в котором посоветовала ей посетить этот оздоровительный центр. "Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было", – с иронией отметила она. Бузова пока никак не прокомментировала это сообщение, а вскоре пост Самбурской был удален.


Это уже не первый раз, когда Настасья пытается вступить в конфликт с популярной персоной. Ранее она раскритиковала Анастасию Волочкову, которая в гневе ударила чужую собаку, когда узнала, что с ее больным отцом плохо обращается новая гражданская жена. Самбурская считает, что балерина должна перестать рассказывать россиянам о своей личной жизни.

 
 
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Известная актриса Настасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу "Дом-2" в комментариях в Instagram.
 
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