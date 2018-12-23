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Лукашенко: Мы понесем потери еще на $10,5 миллиардов

24.12.2018 20:14 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Президент Беларуси заявил, что Беларусь уже потеряла $4,5 миллиарда.

В апреле 2017 года на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин договорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере, пишет tut.by.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — заявил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы: «Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, — мы договорились о ценообразовании».

«Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России. — Прим. редакции) мы потеряли почти 4,5 млрд долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на 10,5 млрд долларов», — констатировал Лукашенко.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: „Мы (Россия. — Прим. редакции) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра“. Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, — заявил Лукашенко. — Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение».

Лукашенко также отметил, что ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?» — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси заявил, что Беларусь уже потеряла $4,5 миллиарда.
 
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