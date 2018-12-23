Лукашенко: Мы понесем потери еще на $10,5 миллиардов

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В апреле 2017 года на переговорах в Санкт-Петербургедоговорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере, пишетзаявил президент Беларуси.Лукашенко отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы: «Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, — мы договорились о ценообразовании».констатировал Лукашенко.— заявил Лукашенко.Лукашенко также отметил, что ранее было заявление первого вице-премьера России, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета.сказал Лукашенко.Лукашенко добавил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.