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Минское "Динамо", обыграв действующего обладателя Кубка Гагарина, одержало третью победу подряд
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минчане открыли счет уже на второй минуте, когда Терещенко удачно сыграл на добивании — 1:0.
Похожую шайбу вскоре забросил Сергей Костицын, который также активнее всех действовал на «пятаке».
После двух периодов минчане вели 2:0, но третий начали при игре 3 на 5. Казанцы очень быстро разыграли двойное большинство, которое точным броском завершил Секач.
Впрочем, практически сразу же контратака первой тройки завершилась точным броском Дмитрия Буйницкого — 3:1.
Казанцы продолжали атаковать и за 7.30 до сирены реализовали большинство. Автором гола стал бывший динамовец Роб Клинкхаммер — 3:2.
После этого «зубры» дважды играли в большинстве, а казанцы получили право разыграть лишнего за 40 секунд до сирены, но ни те, ни другие счет уже не изменили.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын; Блум (А) — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Готовец, Павлович (К) — С. Костицын — Когалев; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Евенко.
«Ак Барс»: Подъяпольский (Гарипов); Лямкин — Манухов, Кара — Основин — Клинкхаммер; Педан — Постма, Секач — Азеведо — Зарипов (К); Батыршин — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев; Лукоянов — Михеев — Потапов; Яруллин.
Эта победа стала для «Динамо» третьей подряд, но отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков, что делает шансы «зубров» на попадание в первую восьмерку Западной конференции исключительно теоретическими.
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Минское «Динамо» завершило домашнюю серию победой над казанским «Ак Барсом» — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).
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