

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане открыли счет уже на второй минуте, когдаудачно сыграл на добивании — 1:0.Похожую шайбу вскоре забросил, который также активнее всех действовал на «пятаке».После двух периодов минчане вели 2:0, но третий начали при игре 3 на 5. Казанцы очень быстро разыграли двойное большинство, которое точным броском завершилВпрочем, практически сразу же контратака первой тройки завершилась точным броском— 3:1.Казанцы продолжали атаковать и за 7.30 до сирены реализовали большинство. Автором гола стал бывший динамовец— 3:2.После этого «зубры» дважды играли в большинстве, а казанцы получили право разыграть лишнего за 40 секунд до сирены, но ни те, ни другие счет уже не изменили.Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын; Блум (А) — Лисовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Готовец, Павлович (К) — С. Костицын — Когалев; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Евенко.Подъяпольский (Гарипов); Лямкин — Манухов, Кара — Основин — Клинкхаммер; Педан — Постма, Секач — Азеведо — Зарипов (К); Батыршин — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев; Лукоянов — Михеев — Потапов; Яруллин.Эта победа стала для «Динамо» третьей подряд, но отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков, что делает шансы «зубров» на попадание в первую восьмерку Западной конференции исключительно теоретическими.