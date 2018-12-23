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"Фигура бомбовая": Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото

24.12.2018 19:59 — Разное | UDF  
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Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Похоже, певица снова отправилась на отдых.

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая рассказала, что думает о браке и отношениях, в очередной раз поделилась в сети откровенным снимком. На своей странице в Instagram исполнительница, которая уже не раз подвергалась критике поклонников за слишком уж пикантные и даже вульгарные фото, показала, как она загорает.

На снимке Анна запечатлена в слитном розовом купальнике. Артистка лежит на животе на полотенце, кокетливо подняв ноги. Рядом с ней лежит книга.

"Мяу", - игриво прокомментировала фото мама троих детей.

"Фигура бомбовая": Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

На этот раз большинству фанов понравился снимок Седоковой. Они отметили в комментариях ее отличную фигуру и стройные ножки, а также поинтересовались, где же она отдыхает. Анна не поставила геолокацию, однако известно, что часть времени она живет в США, так что возможно, что фото было сделано где-то в Америке.

"Красивая что тут скажешь";

"Красотка";

"Наша Украинская кошечка";

"Невероятно красиво";

"Вау какая, прелесть";

"Хороша чертовка";

"Фигура конечно бомбовая";

"Обалденные фотки!";

"Куколка! украинская красотка!";

"Анечка, сексуальности максимум!!!" - пишут фолловеры.

Ранее Анна Седокова показала поклонникам оригинально украшенную елку. Сама же она призналась, что нарядит лесную красавицу по традиции 30 декабря.

Как мы сообщали, Седокова похвасталась пикантным нарядом с внушительным декольте, в котором она пришла на съемки новогоднего шоу в России.

 
 
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Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova) Похоже, певица снова отправилась на отдых.Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая...
 
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