"Фигура бомбовая": Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Похоже, певица снова отправилась на отдых.Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая рассказала, что думает о браке и отношениях, в очередной раз поделилась в сети откровенным снимком. На своей странице в Instagram исполнительница, которая уже не раз подвергалась критике поклонников за слишком уж пикантные и даже вульгарные фото, показала, как она загорает.На снимке Анна запечатлена в слитном розовом купальнике. Артистка лежит на животе на полотенце, кокетливо подняв ноги. Рядом с ней лежит книга."Мяу", - игриво прокомментировала фото мама троих детей.На этот раз большинству фанов понравился снимок Седоковой. Они отметили в комментариях ее отличную фигуру и стройные ножки, а также поинтересовались, где же она отдыхает. Анна не поставила геолокацию, однако известно, что часть времени она живет в США, так что возможно, что фото было сделано где-то в Америке.- пишут фолловеры.Ранее Анна Седокова показала поклонникам оригинально украшенную елку. Сама же она призналась, что нарядит лесную красавицу по традиции 30 декабря.Как мы сообщали, Седокова похвасталась пикантным нарядом с внушительным декольте, в котором она пришла на съемки новогоднего шоу в России.