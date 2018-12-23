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24 декабря католики отмечают Рождественский сочельник

24.12.2018 21:02 — Разное | Партизан  
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Рождественский сочельник отметят вечером 24 декабря белорусские католики.



Рождество — один из самых главных религиозных праздников в году. Потому и готовятся к нему особенным образом.
Этот вечер имеет свои устоявшиеся традиции, одна из которых – вечерняя семейная трапеза. На стол ставят 12 постных блюд. К Рождеству хозяйки обязательно украшают дом и готовят праздничные блюда, сначала постные, ведь до Рождественской ночи длится пост. 

В сам праздник, после церкви, люди продолжают празднование дома и накрывают стол, на котором, по традиции, должна быть кутья и много мясных блюд для разговения. 


А одно место оставляют свободным для Гостя, что символизирует готовность принять Христа. Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов.

После семейной трапезы верующие отправятся на ночную службу в храм. Месса Навечерия Рождества, как правило, начинается в полночь.


 
 
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Рождественский сочельник отметят вечером 24 декабря белорусские католики.
 
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