24 декабря католики отмечают Рождественский сочельник









Рождество — один из самых главных религиозных праздников в году. Потому и готовятся к нему особенным образом.

Этот вечер имеет свои устоявшиеся традиции, одна из которых – вечерняя семейная трапеза. На стол ставят 12 постных блюд. К Рождеству хозяйки обязательно украшают дом и готовят праздничные блюда, сначала постные, ведь до Рождественской ночи длится пост.





В сам праздник, после церкви, люди продолжают празднование дома и накрывают стол, на котором, по традиции, должна быть кутья и много мясных блюд для разговения.









А одно место оставляют свободным для Гостя, что символизирует готовность принять Христа. Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов.





После семейной трапезы верующие отправятся на ночную службу в храм. Месса Навечерия Рождества, как правило, начинается в полночь.



