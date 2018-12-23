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Видеопоздравления с Рождеством Христовым католических епископов Беларуси
Католические епископы Беларуси записали видеопоздравления с Рождеством Христовым. Начинаются они с праздничного обращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского.
Фото: catholic.by
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Католические епископы Беларуси записали видеопоздравления с Рождеством Христовым. Начинаются они с праздничного обращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича,...
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