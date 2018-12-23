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24 декабря хоккеисты минского "Динамо" порадовали своих болельщиков. В домашнем поединке чемпионата КХЛ они обыграли одного из лидеров конференции "Восток", обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).





В первом периоде отличились Алексей Терещенко и Сергей Костицын. Во втором периоде было тревожно — минчане много удалялись. Однажды они выстояли 1:15 втроем, однако перед перерывом у гостей снова стало на двух игроков больше. И в начале третьего периода "Ак Барс" сокращает разрыв в счете. Шайба Дмитрия Буйницкого на 45-й минуте добавила уверенности "Динамо", которое довело поединок до победы. Третьей подряд. Ее свидетелями стали более 12 тысяч человек, собравшихся на "Минск-Арене".









После 40 матчей у "Динамо" 12 побед (2 — по буллитам), 28 поражений (4 — в овертайме), заброшено 77, пропущено 119 шайб. Команда набрала 28 очков, она занимает 10-е место в конференции "Запад" (отставание от рижан, которые на 9-м месте, составляет 9 очков). Турнирную таблицу см. здесь.





26 декабря динамовцы сыграют в Челябинске с "Трактором".