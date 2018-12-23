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Губерниева назвали вредителем мирового биатлона

24.12.2018 20:14 — Разное | Партизан  
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Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза раскритиковал деятельность российского журналиста Дмитрия Губерниева. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Гамза прокомментировал формирование у себя репутации человека, который негативно настроен по отношению к России. По мнению функционера, в этом виноваты некоторые отечественные журналисты. Он привел в пример Губерниева. «Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — подчеркнул Гамза и отметил, что не имеет желания лично пообщаться с журналистом.

Губерниев активно освещает биатлон и не раз высказывал свое мнение о скандалах вокруг сборной России. К примеру, в декабре журналист заявил, что различные иностранные федерации намерены спровоцировать отстранение российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

Так Губерниев отреагировал на появление в расположении сборной России полицейских во время второго этапа Кубка мира в Австрии. Отечественных спортсменов заподозрили в нарушении антидопинговых правил, что по австрийскому законодательству является уголовным преступлением. IBU принял решение не налагать санкций на российскую сборную.


 
 
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Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза раскритиковал деятельность российского журналиста Дмитрия Губерниева. Его слова передает...
 
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