Губерниева назвали вредителем мирового биатлона

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Гамза прокомментировал формирование у себя репутации человека, который негативно настроен по отношению к России. По мнению функционера, в этом виноваты некоторые отечественные журналисты. Он привел в пример Губерниева. «Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — подчеркнул Гамза и отметил, что не имеет желания лично пообщаться с журналистом.





Губерниев активно освещает биатлон и не раз высказывал свое мнение о скандалах вокруг сборной России. К примеру, в декабре журналист заявил, что различные иностранные федерации намерены спровоцировать отстранение российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.





Так Губерниев отреагировал на появление в расположении сборной России полицейских во время второго этапа Кубка мира в Австрии. Отечественных спортсменов заподозрили в нарушении антидопинговых правил, что по австрийскому законодательству является уголовным преступлением. IBU принял решение не налагать санкций на российскую сборную.



