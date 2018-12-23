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Завтра в Ледовой арене можно покататься на коньках с Дедом Морозом
24.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Завтра в
Сеансы:
15.15
16.30
17.45
Полную программу новогодних мероприятий в Горках смотрите
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Завтра в Ледовой арене состоится массовое катание на коньках с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сеансы: 15.15 16.30 17.45 Полную программу новогодних мероприятий в...
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