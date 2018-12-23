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Завтра в Ледовой арене можно покататься на коньках с Дедом Морозом

24.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Завтра в Ледовой арене состоится массовое катание на коньках с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Сеансы:

15.15

16.30

17.45

 

Полную программу новогодних мероприятий в Горках смотрите ЗДЕСЬ.


 
 
Ссылка на источник 135
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  Завтра в Ледовой арене состоится массовое катание на коньках с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сеансы: 15.15 16.30 17.45   Полную программу новогодних мероприятий в...
 
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