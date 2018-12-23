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Более 2100 человек эвакуировали из-за сильного землетрясения в Тибете
24.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Из-за землетрясения в Тибете эвакуированы более 2100 человек, сообщает ТАСС.
В Тибетском автономном районе Китая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился вблизи города Шигадзе, очаг залегал на глубине восемь километров. Некоторые жилые дома повреждены, разрушены сельскохозяйственные постройки.
Эвакуированных обеспечили палатками, одеялами, теплой одеждой, медикаментами. Землетрясение не затронуло работу транспорта и связь.
Информации о жертвах не поступало.
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Из-за землетрясения в Тибете эвакуированы более 2100 человек, сообщает ТАСС. В Тибетском автономном районе Китая были зафиксированы подземные толчки...
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