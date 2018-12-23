Андрей Сидоренко: Потихоньку двигаемся вперед

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Просили ребят хорошо сыграть перед выездом. К тому же такой достойный соперник, организованный. Доволен ребятами, их самоотдачей. Выстояли в меньшинстве втроем во втором периоде. Наверное, это был ключевой момент. Благодарен болельщикам, которые пришли на матч. Удалось их порадовать.

— С чем связано такое количество удалений?

— Где-то перехлестывали эмоции, где-то заставлял ошибаться соперник. Но все равно старались придерживаться игровой дисциплины.

— За счет чего удалось добиться трех побед подряд?

— Потихоньку двигаемся вперед. Сегодня была большая самоотдача. Все боролись в каждом эпизоде. Где-то нам везло, где-то у соперника не шла игра. Да, хватало удалений, но в итоге добились победы.

— По вашему выражению лица не скажешь, что вы очень довольны…

— Много эмоций отдал после игры.