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Андрей Сидоренко: Потихоньку двигаемся вперед
Главный тренер минского
— Просили ребят хорошо сыграть перед выездом. К тому же такой достойный соперник, организованный. Доволен ребятами, их самоотдачей. Выстояли в меньшинстве втроем во втором периоде. Наверное, это был ключевой момент. Благодарен болельщикам, которые пришли на матч. Удалось их порадовать.
— С чем связано такое количество удалений?
— Где-то перехлестывали эмоции, где-то заставлял ошибаться соперник. Но все равно старались придерживаться игровой дисциплины.
— За счет чего удалось добиться трех побед подряд?
— Потихоньку двигаемся вперед. Сегодня была большая самоотдача. Все боролись в каждом эпизоде. Где-то нам везло, где-то у соперника не шла игра. Да, хватало удалений, но в итоге добились победы.
— По вашему выражению лица не скажешь, что вы очень довольны…
— Много эмоций отдал после игры.
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом».
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