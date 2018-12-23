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«Очень хороший праздник, радость»: как белорусы готовятся к католическому Рождеству

24.12.2018 21:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уже через несколько часов в католических храмах по всей стране начнутся богослужения. Рождественские мессы отличает особая торжественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень хороший праздник, радость»: как белорусы готовятся к католическому Рождеству

Подробности в видеоматериале Петра Бутрима.

Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»
 
 
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Новости Беларуси. Уже через несколько часов в католических храмах по всей стране начнутся богослужения. Рождественские мессы отличает особая торжественность,...
 
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