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«Очень хороший праздник, радость»: как белорусы готовятся к католическому Рождеству
Новости Беларуси. Уже через несколько часов в католических храмах по всей стране начнутся богослужения. Рождественские мессы отличает особая торжественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Уже через несколько часов в католических храмах по всей стране начнутся богослужения. Рождественские мессы отличает особая торжественность,...
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