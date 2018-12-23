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Лукашенко: Беларусь может потерять $10,5 млрд из-за налогового маневра в России

24.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь в ближайшие пять лет может потерять 10,5 миллиардов долларов из-за налоговых изменений в нефтяной сфере России, заявил президент республики Александр Лукашенко

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ, мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», – сказал белорусский лидер.

«И наша часть делегации завтра на переговорах с Россией, и российская часть должны будут ответить на этот вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», – продолжил он. 

Начиная с 2019 года Россия планирует постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть и повысить налог на добычу полезных ископаемых. Из-за этого российская нефть для Беларуси подорожает, а конкурентоспособность белорусских НПЗ снизится.



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Начиная с 2019 года Россия планирует постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть и повысить налог на добычу полезных ископаемых.
 
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