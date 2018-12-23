Цена на нефть Brent рухнула на более чем 5% за день

Цена на нефть марки Brent упала ниже $ 51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61900.php

Читать полностью в источнике с фото:





По состоянию на 21.25 по минскому времени стоимость мартовских фьючерсов на Brent снижалась на до отметки $ 50,72 за баррель.

Последний раз нефть Brent падала ниже отметки в $ 51 31 августа. Тогда она достигла показателя в $ 50,56.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61900.php

Читать полностью в источнике с фото:





следить за ценой online

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,7%, до $ 42,97 за баррель.