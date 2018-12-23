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Цена на нефть Brent рухнула на более чем 5% за день
24.12.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Цена на нефть марки Brent упала ниже $ 51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 21.25 по минскому времени стоимость мартовских фьючерсов на Brent снижалась на до отметки $ 50,72 за баррель.
Последний раз нефть Brent падала ниже отметки в $ 51 31 августа. Тогда она достигла показателя в $ 50,56.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,7%, до $ 42,97 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $ 51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 21.25 по...
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