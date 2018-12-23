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11 автомобилей попали в ДТП на Берёзовском мосту вечером. Предположительно, из-за гололёда

24.12.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 24 декабря 2018 года температура постепенно опускалась от +1 до -2, и всё это на фоне осадков в виде снега. Неудивительно, что образовался гололёд. Хуже всего пешеходам - на тротуарах вообще беда. Водители более-менее "разбили" улицы, но местами скользко до такой степени, что автомобиль уходит в занос.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61898.php

11 автомобилей попали в ДТП на Берёзовском мосту вечером. Предположительно, из-за гололёда

Как обычно, не обходится без ДТП. Берёзовский мост, сегодняшний вечер...

Количество автомобилей, попавших в ДТП впечатляет, автор видео уверяет, что это 11. Ну ничего себе!

 
 
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Сегодня, 24 декабря 2018 года температура постепенно опускалась от +1 до -2, и всё это на фоне осадков в виде снега. Неудивительно, что образовался гололёд. Хуже всего...
 
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