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В центре Минска открылась еще одна новогодняя ярмарка. По-европейски уютная и бесплатная

24.12.2018 23:35 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в центре Минска заработала еще одна новогодняя ярмарка. «Вялiкi Гасцiны Двор» открылся на площади Свободы и будет работать каждый день до 5 января с обеда и до 23.00. Как это выглядит и что сколько стоит — в обзоре AFISHA.TUT.BY.




В таком формате ярмарка на площади Свободы проходит впервые. Это частно-государственная инициатива, поэтому на смену анонимным палаткам с шашлыками и однотипными напитками пришел настоящий фудкорт. Те, кто бывал на летних фестивалях у Ратуши, поймут, о чем мы.



В основых локациях Верхнего города разместились фирменные домики с подсвеченными деревянными фигурами сверху. А в них — все участники фудкорта: от кофейни Sorso di Espresso до баров Malt&Hops и «Клумба», от «Суши весла» до Pita Nova, от BulbaFrites до Youfood — и далее по списку. В вечернем свете все действительно выглядит уютно и по-европейски.


Цены — тоже аналогичны тем, что были летом на фестивалях. Горячая кукуруза — 3 рубля 50 копеек, кофе — от 2 рублей 50 копеек до 5 рублей, чай — 3 рубля 50 копеек — 4 рубля, согревающие алкогольные напитки — от 4 до 5 рублей, питы — по 6 рублей, имбирные пряники, зефир и шоколад ручной работы — 2 рубля 50 копеек.




Продают в Верхнем городе и сувениры, там же разместились фирменные точки белорусских магазинов (например, Mark Formelle). А еще открылся свой елочный базар.


И каждый день обещают живую музыку: Port Mone, Intelligency, Shaman Jungle, Navi band и Аня Жданова.




Предварительное расписание музыкантов выглядит так:

25 декабря

18.45 — Smart Dance (центр современной хореографии)

19.00 — Minsk Improvisers Orchestra (свободная импровизация)

21.00 — «Маланка Оркестр» (джипси-ска-диско)

22.00 — ансамбль валторн Большого театра РБ «Золото Рейна»

26 декабря

19.30 — Вялікі калядны спеўны сход з гуртом «Гаманіна»

21.00 — танцевальный сет от капеллы «Колісьнія»

22.00 — Никита Hodas (участник шоу «Песни» на ТНТ)

27 декабря

18.00 — мастер-класс музыкальной качалки FASOL

19.30 — «Маланка Оркестр» (джипси-ска-диско)

21.00 — =GT= (блюз)

22.00 — ансамбль валторн Большого театра РБ «Золото Рейна»

28 декабря

19.00 — Minsk Improvisers Orchestra (свободная импровизация)

19.45 — «Дударскi клуб»

21.00 — Navi band (поп-музыка)

22.00 — Аня Жданова (инди-поп музыка)

29 декабря

21.30 — Лера Яскевич (исполнение собственных песен и каверов)

30 декабря

21.00 — Delay Sound System (винил-сет)

31 декабря

18.00 — Delay Sound System (винил-сет)

21.00 — Dee Tree (соул-джаз)

22.00 — Klaxons Brass (брасс ансамбль)

1 января

18.00 — Delay Sound System (винил-сет)

2 января

18.00 — танцавальный сход з Любанскімі музыкамі і танцамі ад Сяргея Выскваркі

19.30 — вокально-инструментальный коллектив Татьяны Ячной с игрой на гуслях

21.00 — Никита Hodas (участник шоу «Песни» на ТНТ)

3 января

19.00 — Калядны спеўны сход 2019

21.00 — Shaman Jungle (этно-эмбиент)

4 января

19.30 — Intelligency (электронная live-музыка)

21.00 — =GT= (блюз)

22.00 — Нина Смирнова (исполнение собственных песен и каверов)

5 января

19.30 — Oili (инди-поп)

21.00 — Нина Смирнова (поп-музыка)

22.00 — Dzivasil (исполнение собственных песен и каверов).


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Теги: Минск
 
 
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«Вялiкi Гасцiны Двор» открылся на площади Свободы и будет работать каждый день до 5 января с обеда и до 23.00.
 
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