В центре Минска открылась еще одна новогодняя ярмарка. По-европейски уютная и бесплатная

Сегодня в центре Минска заработала еще одна новогодняя ярмарка. «Вялiкi Гасцiны Двор» открылся на площади Свободы и будет работать каждый день до 5 января с обеда и до 23.00. Как это выглядит и что сколько стоит — в обзоре AFISHA.TUT.BY.
В таком формате ярмарка на площади Свободы проходит впервые. Это частно-государственная инициатива, поэтому на смену анонимным палаткам с шашлыками и однотипными напитками пришел настоящий фудкорт. Те, кто бывал на летних фестивалях у Ратуши, поймут, о чем мы.
В основых локациях Верхнего города разместились фирменные домики с подсвеченными деревянными фигурами сверху. А в них — все участники фудкорта: от кофейни Sorso di Espresso до баров Malt&Hops и «Клумба», от «Суши весла» до Pita Nova, от BulbaFrites до Youfood — и далее по списку. В вечернем свете все действительно выглядит уютно и по-европейски.
Цены — тоже аналогичны тем, что были летом на фестивалях. Горячая кукуруза — 3 рубля 50 копеек, кофе — от 2 рублей 50 копеек до 5 рублей, чай — 3 рубля 50 копеек — 4 рубля, согревающие алкогольные напитки — от 4 до 5 рублей, питы — по 6 рублей, имбирные пряники, зефир и шоколад ручной работы — 2 рубля 50 копеек.
Продают в Верхнем городе и сувениры, там же разместились фирменные точки белорусских магазинов (например, Mark Formelle). А еще открылся свой елочный базар.
И каждый день обещают живую музыку: Port Mone, Intelligency, Shaman Jungle, Navi band и Аня Жданова.