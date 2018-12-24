В центре Минска открылась еще одна новогодняя ярмарка. По-европейски уютная и бесплатная

Сегодня в центре Минска заработала еще одна новогодняя ярмарка. «Вялiкi Гасцiны Двор» открылся на площади Свободы и будет работать каждый день до 5 января с обеда и до 23.00. Как это выглядит и что сколько стоит — в обзоре AFISHA.TUT.BY.













В таком формате ярмарка на площади Свободы проходит впервые. Это частно-государственная инициатива, поэтому на смену анонимным палаткам с шашлыками и однотипными напитками пришел настоящий фудкорт. Те, кто бывал на летних фестивалях у Ратуши, поймут, о чем мы.









В основых локациях Верхнего города разместились фирменные домики с подсвеченными деревянными фигурами сверху. А в них — все участники фудкорта: от кофейни Sorso di Espresso до баров Malt&Hops и «Клумба», от «Суши весла» до Pita Nova, от BulbaFrites до Youfood — и далее по списку. В вечернем свете все действительно выглядит уютно и по-европейски.





Цены — тоже аналогичны тем, что были летом на фестивалях. Горячая кукуруза — 3 рубля 50 копеек, кофе — от 2 рублей 50 копеек до 5 рублей, чай — 3 рубля 50 копеек — 4 рубля, согревающие алкогольные напитки — от 4 до 5 рублей, питы — по 6 рублей, имбирные пряники, зефир и шоколад ручной работы — 2 рубля 50 копеек.













Продают в Верхнем городе и сувениры, там же разместились фирменные точки белорусских магазинов (например, Mark Formelle). А еще открылся свой елочный базар.





И каждый день обещают живую музыку: Port Mone, Intelligency, Shaman Jungle, Navi band и Аня Жданова.













Предварительное расписание музыкантов выглядит так: 25 декабря 18.45 — Smart Dance (центр современной хореографии) 19.00 — Minsk Improvisers Orchestra (свободная импровизация) 21.00 — «Маланка Оркестр» (джипси-ска-диско) 22.00 — ансамбль валторн Большого театра РБ «Золото Рейна» 26 декабря 19.30 — Вялікі калядны спеўны сход з гуртом «Гаманіна» 21.00 — танцевальный сет от капеллы «Колісьнія» 22.00 — Никита Hodas (участник шоу «Песни» на ТНТ) 27 декабря 18.00 — мастер-класс музыкальной качалки FASOL 19.30 — «Маланка Оркестр» (джипси-ска-диско) 21.00 — =GT= (блюз) 22.00 — ансамбль валторн Большого театра РБ «Золото Рейна» 28 декабря 19.00 — Minsk Improvisers Orchestra (свободная импровизация) 19.45 — «Дударскi клуб» 21.00 — Navi band (поп-музыка) 22.00 — Аня Жданова (инди-поп музыка) 29 декабря 21.30 — Лера Яскевич (исполнение собственных песен и каверов) 30 декабря 21.00 — Delay Sound System (винил-сет) 31 декабря 18.00 — Delay Sound System (винил-сет) 21.00 — Dee Tree (соул-джаз) 22.00 — Klaxons Brass (брасс ансамбль) 1 января 18.00 — Delay Sound System (винил-сет) 2 января 18.00 — танцавальный сход з Любанскімі музыкамі і танцамі ад Сяргея Выскваркі 19.30 — вокально-инструментальный коллектив Татьяны Ячной с игрой на гуслях 21.00 — Никита Hodas (участник шоу «Песни» на ТНТ) 3 января 19.00 — Калядны спеўны сход 2019 21.00 — Shaman Jungle (этно-эмбиент) 4 января 19.30 — Intelligency (электронная live-музыка) 21.00 — =GT= (блюз) 22.00 — Нина Смирнова (исполнение собственных песен и каверов) 5 января 19.30 — Oili (инди-поп) 21.00 — Нина Смирнова (поп-музыка) 22.00 — Dzivasil (исполнение собственных песен и каверов).



