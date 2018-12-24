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В центре Минска прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек

24.12.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Сегодня, 24 декабря, в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

В центре Минска прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY
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 Оно началось на площади Независимости, а закончилось на Октябрьской, где на большой сцене для тысяч собравшихся показали представление. Как это происходило — в нашем фоторепортаже.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 24 декабря, в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
 
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