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В центре Минска прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Сегодня, 24 декабря, в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY
Оно началось на площади Независимости, а закончилось на Октябрьской, где на большой сцене для тысяч собравшихся показали представление. Как это происходило — в нашем фоторепортаже.
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Сегодня, 24 декабря, в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
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