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Что едят, дарят и украшают европейцы на Рождество

24.12.2018 21:47 — Разное | Партизан  
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Когда речь заходит о подарках на Рождество, жители Норвегии оказываются щедрее итальянцев — они одаривают в среднем по десять человек.



Для сравнения, в Испании, Швеции и Германии среднее количество одариваемых шесть, в Финляндии, Италии и Франции — семь, а в Дании — восемь. Такие данные показало исследование YouGov о праздничных привычках и особенностях в Европе.

На юге (Испания, Италия) больше всего любят получать одежду и аксессуары, на севере — косметику (Дания и Швеция) и СПА-процедуры (Финляндия). А вот немцы, французы и норвежцы мечтают о вещах для культурного досуга (книги, игры). При этом более 90% немцев и норвежцев, а также более 60% французов открывают их в канун Рождества (24 декабря), а более половины итальянцев (53%) на следующий день. При этом каждый четвертый испанец (24%) вообще томится в ожидании до 6 января, когда в стране отмечают День трех королей.

На большинстве рождественских столов в Германии присутствует красная капуста (34%), вино (30%), гусь или утка (28%). Любимые праздничные блюда французов — торт «Рождественское полено» (66%), фуа-гра (65%) и вино (52%). Итальянцы и испанцы предпочитают сладости (более 70%), на столах в Испании можно обнаружить также морепродукты (62%) и сыр (59%), в Италии — игристое вино (58%) и разнообразную пасту (40%).


 
 
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Когда речь заходит о подарках на Рождество, жители Норвегии оказываются щедрее итальянцев — они одаривают в среднем по десять человек.
 
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