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Сюрприз: 25 декабря, в Беларуси ожидается до 13 градусов мороза

24.12.2018 21:32 — Разное | Партизан  
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Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество, в Беларуси прогнозируется небольшой кратковременный снег, но он возможен лишь местами.

 В ночные часы ожидается 4-9 градусов мороза (при прояснениях — до 10-13 градусов со знаком минус), в дневные часы — от -1 на Брестчине до -8 градусов в Витебской области, сообщает belta.by.

Однако уже со среды потеплеет. На текущей неделе в Минске днем будет около 0. А ночью 30 декабря прогнозируется плюcовая температура. Вероятно, и на Новый год будет отнюдь не морозная погода.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество, в Беларуси прогнозируется небольшой кратковременный снег, но он возможен лишь местами.
 
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