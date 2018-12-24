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Сюрприз: 25 декабря, в Беларуси ожидается до 13 градусов мороза
Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество, в Беларуси прогнозируется небольшой кратковременный снег, но он возможен лишь местами.
В ночные часы ожидается 4-9 градусов мороза (при прояснениях — до 10-13 градусов со знаком минус), в дневные часы — от -1 на Брестчине до -8 градусов в Витебской области,
Однако уже со среды потеплеет. На текущей неделе в Минске днем будет около 0. А ночью 30 декабря прогнозируется плюcовая температура. Вероятно, и на Новый год будет отнюдь не морозная погода.
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Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество, в Беларуси прогнозируется небольшой кратковременный снег, но он возможен лишь местами.
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