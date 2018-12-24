Белорусский акробат вышел в финал немецкого шоу талантов





Вячеслав Гогунов (справа) и Патрик Шуманн перед выступлением в шоу Das Supertalent. Фото: rtl.de





Белорус Вячеслав Гогунов в составе трио акробатов Step Out попал в финал немецкого телешоу Das Supertalent 2018, который транслирует канал RTL.





Коллектив, в состав которого, кроме нашего соотечественника, входят швед Элиас Ларссон и немец Патрик Шуманн, поборется за звание «суперталанта» и приз в 100 тысяч евро.





Об этом сообщается на сайте канала.





Всего в финал телешоу вышли 12 участников. Среди них много певцов и танцоров, но есть, например, силач, гнущий сковородки, и мастер звуковой имитации.





Трио Step Out в отборочных турах представило на суд жюри свой номер с головокружительными, сложными и опасными прыжками на трамплине.









В результате одна из трех судей – голландская модель Сильвия Мейс – нажала «золотую кнопку», которая дала акробатам право пройти сразу в финал, минуя дальнейший процесс отсева.





Номер очень впечатлил и получил оценку «да» и от двух остальных членов жюри – немецкого поп-музыканта Дитера Болена и американского манекенщика Брюса Дарнелла.





Финал телешоу Das Supertalent 2018 должен быть показан по RTL вечером в субботу 22 декабря в живом эфире. Победителя определят голосованием телезрители.





О Вячеславе Гогунове (Viachaslau Hahunou) в интернете удалось найти минимум информации. Известно, что ему 37 лет, до трамплина занимался батутом, выступал в Cirque du Soleil.





– Самое важное в нашей профессии – это хорошая разминка и подготовка всего, будь то тело или разум, перед тем, как заняться акробатикой, – говорил он в интервью французскому сайту.



