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Фотофакт: Новогодний шар весом в тонну повесили в торговом центре Дубая

24.12.2018 21:14 — Разное | Партизан  
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Украшение, напоминающее очищенный апельсин, с ещё четырьмя «игрушками» будет радовать публику до конца января.


Как передает Oxu.Az, самый большой и, вероятно, самый тяжёлый новогодний шар в мире установлен в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall в Дубае. Украшение составляет 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину, вес его превышает 1100 кг.

«Игрушка» удостоена места в международной Книге рекордов Гиннесса как самый большой в мире новогодний шар. Известно, что команде из 15 человек потребовалось три дня, чтобы собрать его и повесить на место.


 
 
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Украшение, напоминающее очищенный апельсин, с ещё четырьмя «игрушками» будет радовать публику до конца января.
 
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