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Фотофакт: Новогодний шар весом в тонну повесили в торговом центре Дубая
Украшение, напоминающее очищенный апельсин, с ещё четырьмя «игрушками» будет радовать публику до конца января.
Как
«Игрушка» удостоена места в международной Книге рекордов Гиннесса как самый большой в мире новогодний шар. Известно, что команде из 15 человек потребовалось три дня, чтобы собрать его и повесить на место.
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Украшение, напоминающее очищенный апельсин, с ещё четырьмя «игрушками» будет радовать публику до конца января.
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