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Как правильно запускать фейерверки. Советы от МЧС

24.12.2018 21:09 — Разное | Партизан  
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Как правильно хранить и использовать пиротехнические изделия, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в МЧС.

Как правильно запускать фейерверки. Советы от МЧС
С 28 декабря 2017-го по 3 января 2018 года более 60 человек обратились к медикам с травмами, полученными из-за неправильного использования пиротехники. Среди пострадавших были и дети. Цифры удручают.

В МЧС дают несколько рекомендаций, касающихся применения пиротехники. Так, следует отказаться от самодельных фейерверков. Их нужно приобретать только в официальных точках продажи, при этом обязательно поинтересоваться у продавца, есть ли сертификат соответствия и инструкция на русском языке. Стоит проверить срок годности, а также узнать адрес и телефон производителя.

Тщательно надо осмотреть упаковку: на ней не должно быть трещин и разрывов. Помятые изделия с поврежденным корпусом или фитилем использовать нельзя.


Хранить пиротехнику рекомендуется в сухом, темном месте, недоступном для детей. Не следует держать фейерверки рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газовыми плитами, оставлять их на солнце, например на подоконниках или балконах. В помещении, где лежат взрывчатые вещества, нельзя даже зажигать спички и курить — изделия могут воспламениться. Также в МЧС не советуют хранить пиротехнику в подвалах, гаражах, на улице: там она может отсыреть, и ее нельзя будет применять на празднике.

Место, где будете запускать праздничный салют, лучше определить заранее. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке с фейерверком. Там не должно быть деревьев, линий электропередачи и других преград. Зрители должны расположиться за пределами опасной зоны.

При сильном ветре от запуска салюта огнеборцы советуют отказаться. С осторожностью нужно отнестись к использованию пиротехники в сырую погоду: если взрывчатые вещества простоят под дождем 3-5 минут, гарантии успешного запуска нет. Кроме того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся попросту опасными.

Ответственный за проведение фейерверков (а он обязан быть трезвым) должен заранее разместить и надежно закрепить их в соответствии с инструкциями. При поджоге нельзя держать пиротехнические средства в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После окончания салюта не нужно подходить к использованным средствам как минимум 10 минут.


Стоит помнить: нельзя разбирать пиротехнические изделия самостоятельно ни до, ни после использования. Как и менять их конструкцию и дооснащать.


 
Теги: Минск
 
 
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Как правильно хранить и использовать пиротехнические изделия, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в МЧС.
 
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