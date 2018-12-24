Как правильно запускать фейерверки. Советы от МЧС

С 28 декабря 2017-го по 3 января 2018 года более 60 человек обратились к медикам с травмами, полученными из-за неправильного использования пиротехники. Среди пострадавших были и дети. Цифры удручают.





В МЧС дают несколько рекомендаций, касающихся применения пиротехники. Так, следует отказаться от самодельных фейерверков. Их нужно приобретать только в официальных точках продажи, при этом обязательно поинтересоваться у продавца, есть ли сертификат соответствия и инструкция на русском языке. Стоит проверить срок годности, а также узнать адрес и телефон производителя.





Тщательно надо осмотреть упаковку: на ней не должно быть трещин и разрывов. Помятые изделия с поврежденным корпусом или фитилем использовать нельзя.









Хранить пиротехнику рекомендуется в сухом, темном месте, недоступном для детей. Не следует держать фейерверки рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газовыми плитами, оставлять их на солнце, например на подоконниках или балконах. В помещении, где лежат взрывчатые вещества, нельзя даже зажигать спички и курить — изделия могут воспламениться. Также в МЧС не советуют хранить пиротехнику в подвалах, гаражах, на улице: там она может отсыреть, и ее нельзя будет применять на празднике.





Место, где будете запускать праздничный салют, лучше определить заранее. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке с фейерверком. Там не должно быть деревьев, линий электропередачи и других преград. Зрители должны расположиться за пределами опасной зоны.





При сильном ветре от запуска салюта огнеборцы советуют отказаться. С осторожностью нужно отнестись к использованию пиротехники в сырую погоду: если взрывчатые вещества простоят под дождем 3-5 минут, гарантии успешного запуска нет. Кроме того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся попросту опасными.





Ответственный за проведение фейерверков (а он обязан быть трезвым) должен заранее разместить и надежно закрепить их в соответствии с инструкциями. При поджоге нельзя держать пиротехнические средства в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После окончания салюта не нужно подходить к использованным средствам как минимум 10 минут.









Стоит помнить: нельзя разбирать пиротехнические изделия самостоятельно ни до, ни после использования. Как и менять их конструкцию и дооснащать.



