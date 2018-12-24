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Финал года вышел в эфире российского "Первого канала" в ночь на 24 декабря. Белоруска задала вопрос об английской карикатуре XIX века, посвященной России. На ней есть русские медведь, казак, мужик, посол и царь. Знатокам предстояло ответить, как автор карикатуры назвал центрального персонажа в верхнем ряду. Их ответ был — "французский солдат", а на самом деле — "русский мороз". В эфире ОНТ игру знатоков против витебчанки можно будет увидеть 30 декабря в 23:15,"Звязда".