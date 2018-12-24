Жители многих стран мира готовятся к Рождеству

Жители многих странах в понедельник активно готовятся к празднованию Рождества, которое большинство христиан западного мира празднует в ночь на 25 декабря.

На городских площадях установлены нарядные ели, центральные улицы озарены праздничной иллюминацией. Зимнее оформление получили и витрины магазинов, во многих городах в центре открыты рождественские ярмарки.

В разных странах Рождество встречают по-разному, существуют немало национальных традиций. Так, например, на Филиппинах в преддверии праздника проводят "Фестиваль гигантских фонарей", в ходе которого организуется выставка различных светящихся арт-объектов. Одними из самых распространенных украшений являются фонари в виде "Вифлеемской звезды". Фестиваль проходит в городе Сан-Фернандо, который из-за этого праздника даже называют рождественской столицей Филиппин.

Во многих скандинавских странах, в частности в шведском городе Евле, устанавливают гигантскую соломенную фигуру козла, который считается рождественским персонажем. Однако практически каждый год находятся те, кто пытается поджечь этот символ Рождества. За последние почти 60 лет существования этой традиции Евльского козла поджигали 29 раз.

Ежегодно в Рождество с поздравительными речами обращаются известные политические и религиозные деятели, которые зачастую подводят также итоги уходящего года.

Так, во вторник с традиционным посланием ("Граду и миру") по случаю католического Рождества обратится на площади Святого Петра в Ватикане папа Римский Франциск.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, во вторник в эфире телеканала "Франс-2" обратится к согражданам и поздравит их с праздником. Королева Великобритании Елизавета II также выступит с традиционным посланием, в ходе которого призовет жителей страны проявлять уважение друг к другу. "Я считаю, что послание о мире на земле и пожелания добра всем никогда не устареют", - публикуют британские СМИ выдержки из рождественской речи королевы.

В ряде европейских стран рождественские праздники пройдут в условиях повышенных мер безопасности. Для обеспечения порядка мобилизованы дополнительные стражи порядка. Например, власти Барселоныв понедельник предупредили жителей об угрозе терактов во время грядущих каникул. "Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - сказал министр внутренних дел Каталонии Микель Буч.

Значительно увеличено присутствие на улицах полицейских и военных во Франции ввиду недавнего теракта в Страсбурге. Так, местные власти распорядились усилить меры безопасности в центрах городов и на рождественских ярмарках, установлены специальные заградительные барьеры.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества. Рождественское время продолжается и затем, вплоть до праздника Крещения. На протяжении всего рождественского периода духовенство на богослужениях облачается в одеяния белого цвета.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.