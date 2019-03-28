О созыве очередной 11-й сессии районного Совета депутатов

На основании ст.15 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республики Беларусь», президиум районного Совета депутатов РЕШИЛ:

Созвать очередную одиннадцатую сессию районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва 28 декабря 2018 года в 10.00 в конференц-зале райисполкома.

На рассмотрение районного Совета депутатов внести основные вопросы:

о прогнозе социально-экономического развития района на 2019 год; о районном бюджете на 2019 год;

о плане работы районного Совета депутатов и его органов на 2019 год.

На заседание сессии пригласить: заместителей председателя райисполкома, начальников отделов и управлений райисполкома, председателей сельских Советов депутатов, представителей органов территориального общественного самоуправления, представителей правоохранительных структур, средств массовой информации и общественных организаций, руководителей предприятий, учреждений, организаций и служб.

Е.А. Клеенкова, председатель районного Совета депутатов.